Semana de Ciência e Tecnologia em Santo André: Inovações, Prêmios e Inclusão Marcam o Evento de 2024

A Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santo André inicia-se em 11 de novembro de 2024, às 18h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. Este evento anual visa reunir as principais empresas, instituições de ensino e agentes do ecossistema de inovação do ABC para discutir e analisar os avanços do setor.

A programação começa mais cedo, às 9h, com uma visita industrial à Unipar, destacada no setor químico e petroquímico. Até 19 de novembro, a semana contará com palestras, apresentações de trabalhos inovadores, o Prêmio Santo André Inovação e o Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência. Informações completas estão disponíveis no site oficial do evento.

No dia 12, o destaque é o Prêmio Santo André de Inovação, onde estudantes apresentarão seus projetos no Cine Theatro Carlos Gomes. À tarde, eles participarão de um Pitch, visando captar o interesse de investidores. Os melhores projetos serão premiados às 18h.

A quarta-feira (13) reserva uma visita noturna à Sabina Escola Parque do Conhecimento, proporcionando uma experiência interativa no universo da ciência. As inscrições são feitas online.

O Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência ocorre na quinta-feira (14), oferecendo 730 vagas em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. A iniciativa contará com tradução simultânea em Libras e diversas palestras sobre empregabilidade e tecnologia.

Ainda na quinta-feira, Ricardo Magnani ministra a palestra “Transforme seu TCC em inovação para o mercado” na Etec Júlio de Mesquita, abordando como transformar ideias acadêmicas em startups.

Encerrando a semana nos dias 18 e 19, ocorrem visitas industriais à Braskem. A Semana de Inovação é organizada pela Prefeitura de Santo André em colaboração com diversas instituições e conta com apoio significativo da comunidade local.