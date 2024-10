Semana de arte, música e Rollerween agita o Vale do Anhangabaú

O Vale do Anhangabaú é palco de uma semana intensa de atividades culturais e esportivas no coração de São Paulo, começando com a exposição Pescando Risos, do fotógrafo Lucas Murched, de 22 a 27 de outubro na Galeria Prestes Maia. No sábado (26), o evento de música eletrônica LEV estreia com uma proposta inovadora de bem-estar, seguido pelo encontro temático Rollerween para patinadores. Além dessas atrações, o público poderá participar de aulas de caratê, forró, skate, zumba e mais, em uma programação diversificada e gratuita.

Confira todos os detalhes dos destaques da semana – 21 a 27 de outubro:

O Novo Anhangabaú recebe a exposição Pescando Risos, do fotógrafo Lucas Murched, que abre oficialmente no dia 22, terça-feira, e segue até 27 de outubro, domingo, no térreo da Galeria Prestes Maia, das 10h às 22h. A entrada é gratuita, proporcionando aos visitantes um mergulho na arte de capturar momentos de alegria através das lentes de Murched.

O LEV inaugura sua primeira edição no Vale do Anhangabaú, no sábado (26), das 14h às 21h, com uma proposta inovadora de celebrar a música eletrônica de forma consciente. Alinhado com tendências globais de bem-estar, o evento gratuito oferece música de qualidade sem álcool, trazendo performances da dupla Sunthim e do DJ Guss, além de painéis sobre saúde e hábitos saudáveis. Com destaque para o consumo consciente e práticas sustentáveis, o LEV promove uma experiência diurna e colaborativa, unindo música, bem-estar e economia circular no coração de São Paulo.

No mesmo dia, sábado (26), das 19h às 23h, prepare as fantasias e patins para uma noite de Halloween inesquecível no Rollerween, um encontro temático para a comunidade de patinadores no coração da cidade. Com muita música e atividades interativas na pista de patinação, o evento promove a confraternização entre os participantes, incentivando o espírito esportivo, a criatividade nas fantasias e a diversão em uma noite cheia de surpresas e celebração.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Caratê (segunda, das 20h às 21h), Ensaio de Ala Cênica (terça, das 20h às 22h), Treino de Patinação (quarta, das 20h às 22h), Forró do Bom (quinta, das 20h às 22h), Lab Breaking (sexta, das 19h às 22h), Skate e Música (sábado, das 17h às 19h) e Zumba (domingo, das 16h às 18h).

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito