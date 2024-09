Semana começa com melhora na qualidade do ar e clima ameno em São Paulo

Depois de dias de fumaça de incêndios, tempo seco e calor constante, a cidade de São Paulo começa a semana com temperaturas amenas e umidade relativa do ar acima dos 55%.

Nesta segunda-feira (16), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o dia na capital deve manter o padrão de domingo (15), com nebulosidade, garoa e chuviscos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima nesta segunda, sob o céu nublado, chega a 25°C e cai a 20°C na terça-feira (17).

Sob os efeitos da frente fria, a população deve sentir o ar mais limpo do que na semana passada, marcada pela névoa densa de poluição transportada de incêndios florestais de diversas partes do Brasil.

A situação já foi registrada no domingo, com toda a capital e a Grande São Paulo com boa qualidade do ar, segundo dados da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Mas o tempo volta a esquentar na quarta-feira (18), diz o Inmet, com máxima de 24°C. Na quinta-feira (19) o calor fica mais forte e volta à casa dos 30°C, com tendência de aumento. A umidade pode cair à mínima de 30%, nível considerado perigoso para a saúde.

A poucos dias do fim do inverno, que termina no próximo domingo (22), a cidade de São Paulo, assim como grande parte do país, ainda deve ter mais dias quentes e secos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a segunda quinzena do mês de setembro deve ter chuva mal distribuída e com baixos volumes em diferentes pontos de São Paulo, bem como em outros estados no Sudeste e no Centro-Oeste.