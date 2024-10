Semana começa com calor em São Paulo, mas frente fria muda o tempo na quarta (9)

A semana começa com sol entre nuvens e temperaturas máximas superando os 30°C em São Paulo, principalmente na terça-feira (8). Na quarta (9), no entanto, a chegada de uma frente fria provocará condições para chuva e queda de temperatura.

Nesta segunda (7), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a mínima deve ficar em torno dos 14°C até o sol aparecer, enquanto a máxima pode chegar aos 27°C, com umidade relativa do ar próxima dos 45%. Apesar do aumento de nebulosidade no final da tarde e à noite, não há previsão de chuva na Grande São Paulo.

Na terça-feira, como sempre acontece antes da chegada de uma frente fria, o calor será forte na capital, com termômetros podendo chegar a 35°C. A mínima deve ser de 15°C, e a umidade relativa do ar cai para perto de 30%. Novamente não há previsão de chuva.

Com a chegada de uma nova frente fria, as condições climáticas mudam a partir de quarta-feira. O sol aparece em meio a muitas nuvens durante o dia, e há possibilidade de garoa à noite. A temperatura mínima será de 15°C, e a máxima, de 24°C.

Na quinta (10), o dia amanhece nublado, com períodos de sol ao longo da tarde, mas há possibilidade de garoa à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 23°C.

As mesmas condições se mantêm na sexta-feira (11), com garoa ao longo do dia e à noite. A temperatura sobe um pouco e deve alcançar os 27°C.

QUEIMADAS

Todo o estado de São Paulo segue em alerta para risco de queimadas até a terça, com exceção do litoral.

O Mapa de Risco de incêndio, uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem, indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do estado.

Isso ocorre porque, até terça, os dias deverão ser marcados por tempo seco e firme, com altas temperaturas e umidade relativa do ar muito baixa durante a tarde, cenário propício para o surgimento de novos focos de queimadas.