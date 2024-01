Sem saber o que fazer neste fim de semana? Saiba o que rola no Arena Club, em Santos

O primeiro fim de semana de fevereiro vai ser agitado no Arena Club, em Santos. Com programação pré-carnaval, as atrações são voltadas para os roqueiros e para os mais nostálgicos.

Nesta sexta (2), a casa de shows vai receber a banda Children Of The Beast, cover do Iron Maiden. Neste sábado (3), a festa será invadida pela ‘vibe’ dos anos 80 e 90 com o Mega Revival Lofty.

Para os dois shows, os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Articket, a partir de R$ 20.

CHILDREN OF THE BEAST

Com um rock bem alto, os integrantes do Children Of The Beast irão celebrar as músicas do Iron Maiden, nesta sexta-feira (2), a partir das 21 horas.

Quem é fã mesmo não pode ficar de fora. Com instrumentos e roupas iguais, performance e cenários à moda Maiden, o grupo é reconhecido como a primeira e única banda de tributo da América Latina no site oficial do Iron Maiden.

MEGA REVIVAL LOFT

Já no sábado (3), os fãs da badalada década de 1980 e 1990 poderão aproveitar a nostalgia com o Mega Revival Lofty. Em mais uma edição especial de verão, o evento acontece a partir das 21 horas.

A festa é um “remember“ da antiga discoteca Lofty, que ficava localizada no Gonzaga, e traz diversos DJs que tocaram na casa de shows. Nesta edição, os embalos de sábado à noite serão comandados pelos DJ Waner Alves, DJ César Croci, DJ Renatinho e DJ Fred.

O Arena Club está localizado na Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Children Of The Beast – Cover Iron Maiden

Data e horário: Sexta (02), a partir das 21 horas.

Ingressos: https://articket.com.br/e/1537/children-of-the-beast-em-santos

Mega Revival Lofty

Data e horário: Sábado (03), a partir das 21 horas.

Ingressos: https://articket.com.br/e/1584/mega-revival-lofty

Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos