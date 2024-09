Sem pressa, Neymar só deve voltar a jogar em novembro

Neymar não tem pressa na recuperação e só deve voltar a jogar em novembro.

De acordo com apuração do UOL, o Al-Hilal programa a volta de Neymar para novembro, com pequenas chances de jogar ainda em outubro. A recuperação da cirurgia no joelho esquerdo durará um ano ou mais.

O planejamento é voltar a treinar em setembro, em outubro trabalhar coletivamente sem restrições e em novembro jogar normalmente.

Se evoluir bem, a liberação ocorrerá ainda no próximo mês, um ano após a torção no dia 17 de outubro. A cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior ocorreu no dia 2 de novembro.

Neymar já finaliza, passa e corre, mas não tem contato físico com os companheiros. Ele é reavaliado diariamente, sempre com pequenos novos desafios.

Um funcionário do Al-Hilal afirma que Neymar segue normalmente o cronograma do clube. Ele nega a informação do jornal saudita Ariyadhiah sobre uma “recaída” do atleta.

Com esses prazos, o retorno para a seleção brasileira já na próxima Data Fifa (partidas em 10 e 14 de outubro) é improvável. A comissão técnica da seleção brasileira não pretende apressar o retorno de Neymar.

O Brasil enfrentará Chile e Peru em outubro e Venezuela e Uruguai em novembro. A última partida de Neymar pela seleção foi no dia 17 de outubro, quando se lesionou diante do Uruguai.