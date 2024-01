Sem limites – picape elétrica Ford F-150 Lightning

A Ford apresentou nos Estados Unidos a F-150 Lightning Switchgear, uma nova picape elétrica off-road. O modelo estreou no dia 25 de janeiro na corrida “King of the Hammers”, na Califórnia. E será uma das estrelas do programa de competição da marca em 2024, o maior da história da Ford. Tendo como base a F-150 Lightning, a picape elétrica mais vendida da América do Norte, e inspirada no projeto Ultimate Fun-Haver da F-150 RTR, de 2016, a Switchgear se junta a outros modelos elétricos de demonstração da Ford, como a SuperVan 4.0 e 4.2, o Mustang Mach-E 1400, o Cobra Jet 1400 e a F-100 Eluminator. A F-150 Lightning Switchgear foi desenvolvida em parceria com o campeão de “drift” (competição em que o carro faz as curvas deslizando de lado) Vaughn Gittin Jr. e sua preparadora RTR Vehicles, para enfrentar as condições extremas das competições off-road e servir como um “banco de testes” para futuros modelos.

Na versão Switchgear, a F-150 Lightning mantém o “powertrain” original: um motor 100% elétrico com até 571 cavalos de potência e 107,5 kgfm de torque, que proporciona um zero a 100 km/h em quatro segundos e leva a picape a atingir a velocidade máxima de 250 km/h. A Ford desenvolveu duas variantes da F-150 Lightning Switchgear: uma para estrada e outra para o fora-de-estrada. A configuração off-road traz enormes pneus Nitto Ridge Grappler de 37 polegadas e estepes extras na caçamba, além de para-choques e protetores de aço. O seu visual é marcado por elementos em compósito de carbono nos para-lamas dianteiros e para-choques e pela pintura em homenagem à Ford Performance.

No desenvolvimento da Switchgear, a Ford concentrou-se principalmente no chassi e suspensão, com curso ampliado e amortecedores Fox de 3 polegadas. A suspensão dianteira é independente, com braço duplo, e a traseira, independente multilink com amortecedores helicoidais, barra estabilizadora e braços de controle personalizados. Tanto a bitola dianteira quanto a traseira têm 80 polegadas, bem maior que as da F-150 Lightning “normal”, para aumentar a estabilidade no off-road. Os para-choques também são exclusivos, para aumentar os ângulos de ataque e saída.