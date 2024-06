Sem Hulk e Paulinho, Atlético-MG enfrenta o Vitória

Na busca pela reabilitação após a derrota polêmica para o Palmeiras na Arena MRV, o Atlético enfrenta o lanterna Vitória nesta quinta-feira, às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético é considerado um dos favoritos ao título, mas foi goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras. O time mineiro tem 13 pontos e precisa da vitória para se aproximar dos líderes.

Já o Vitória está pressionado pelo fraco início de competição, embora tenha conquistado seu primeiro triunfo na última rodada, quando bateu por 2 a 1 o Internacional. Mesmo assim é o lanterna, com apenas seis pontos.

No Brasileirão, Atlético e Vitória já se enfrentaram em 48 oportunidades, com 12 vitórias do time baiano, 22 dos atleticanos e 14 empates.

Do lado do Atlético, os atacantes Hulk e Paulinho, expulsos contra o Palmeiras, estão fora. A lista de desfalques ainda conta com o lateral-esquerdo Guilherme Arana,e os meias Alan Franco e Vargas com suas respectivas seleções, além de Rubens e Otávio, lesionados.

Mas nem tudo é notícia ruim. O goleiro Everton, o zagueiro Maurício Lemos e o meia Battaglia retornam após cumprirem suspensão automática. Quem se junta ao trio é o lateral-direito Mariano, recuperado de lesão. Com isso, o técnico Gabriel Milito conseguirá encorpar o time na ausência de seus principais atacantes, ao mesmo tempo que apostará nas categorias de base.

Thiago Carpini poderá optar por repetir a escalação do Vitória, com exceção do lateral-direito Willean Lepo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Raúl Cáceres é o substituto imediato.

O treinador ainda deve contar com o volante Dudu e o atacante Iury Castilho, recuperados de uma virose. No entanto, ambos devem ficar como opções no banco de reservas.

“Eu vejo um Vitória mais sólido, mais consistente defensivamente e mais vibrante. Quando a gente vê a evolução, a gente está construindo. A gente precisa seguir essa linha de posição”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Willian Oliveira e Léo Naldi; Matheuzinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

ATLÉTICO-MG – Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Battaglia, Scarpa, Zaracho, Igor Gomes, Alisson e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).