Sem chuva, temperatura pode chegar aos 28°C em São Paulo nesta terça-feira (15)

Assim como nesta segunda-feira (14), a região metropolitana de São Paulo terá uma terça-feira (15) quente e sem previsão de chuvas.

Enquanto a temperatura máxima atingiu os 26,6°C às 16h desta segunda na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Alto de Santana, na zona norte da capital, os termômetros nesta terça podem superar os 28°C.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia ainda deve começar com muitas nuvens e temperatura mínima de 16°C, com leve sensação de frio. No entanto, o sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia.

A umidade relativa do ar também atingirá valores próximos aos 45%, níveis mais confortáveis para a população. No final da tarde, a nebulosidade vai aumentar com a chegada da brisa marítima, elevando também a umidade. Entretanto, não há previsão de chuva.

Os dados do CGE ainda mostram que outubro registrou até esta segunda (14) 25 mm de chuva na capital, o que corresponde a 22,2% dos 112,7 mm esperados para o mês

Todo o litoral paulista terá um cenário atmosférico semelhante nesta terça. Enquanto na Baixada Santista os termômetros devem variar entre 16°C e 28°C, o litoral norte ficará entre 16°C e 27°C, de acordo com a previsão do Inmet.

Já no interior do estado, mesmo sem onda de calor, as temperaturas se mantêm elevadas, inclusive de madrugada. Segundo o Climatempo, com esse cenário e o aumento da umidade, existe a possibilidade de chover brevemente no início da tarde na região noroeste, entre São José do Rio Preto e Araçatuba, mais próximo do Triângulo Mineiro.

Em Rio Preto, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 22°C, enquanto a máxima vai a 33°C. Em Araçatuba, a variação será entre 21°C e 34°C. Em Presidente Prudente, mais a oeste, os termômetros também ficarão entre 21°C e 34°C, mas não deve chover.

Nas demais regiões do estado não deve chover nesta terça e os termômetros marcarão temperaturas acima dos 30°C. Em Ribeirão Preto, a variação será entre 22°C e 32°C. Em Franca, de 19°C a 30°C; em Bauru, de 18°C a 32°C; e em Campinas, de 17°C a 31°C.