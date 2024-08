Sem chute a gol, São Paulo traz empate contra o Nacional pela Libertadores

Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na noite desta quinta-feira (15), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. O Tricolor do Morumbi não deu um chute sequer ao gol, mas conseguiu um bom resultado jogando fora de casa.

A equipe de Luis Zubeldía não sofreu defensivamente, e o goleiro Rafael praticamente não trabalhou durante o jogo. O Nacional também não teve um grande desempenho jogando em casa.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (22), no Morumbis, às 19h (de Brasília). Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem passar enfrenta Botafogo ou Palmeiras nas quartas de final.

O São Paulo volta a campo no domingo (18), às 16h (de Brasília), no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Já o Nacional também joga no domingo, mas às 18h, contra o River Plate-URU, pelo Campeonato Uruguaio.

PRIMEIRO TEMPO SEM CHUTE A GOL

O São Paulo entrou em campo com a estratégia de não se expor. No entanto, cometeu erros na saída de bola na primeira etapa e viu Oliva assustar com um belo chute colocado, que passou muito perto do gol de Rafael.

Já o Nacional forçou bolas longas para seus atacantes, mas também não criou nenhuma grande chance. Os primeiros 45 minutos ficaram marcados pelas faltas e disputadas muito duras.

O árbitro argentino Facundo Tello aplicou três cartões amarelos — dois para o São Paulo e um para o Nacional — e incomodou as duas equipes. Jogadores dos dois times cercaram o juiz para reclamar das faltas e cartões do 1º tempo.

SÃO PAULO GASTA RELÓGIO

O São Paulo trocou quase 600 passes na partida contra o Nacional, mas foi pouco objetivo durante todo o jogo. A equipe de Zubeldía finalizou apenas uma vez em 90 minutos — e um chute que passou bem longe do gol. Em outra tentativa, Calleri até obrigou Mejía a fazer uma defesa, mas ele estava impedido.

O Tricolor do Morumbi pareceu satisfeito com o empate sem gols para poder decidir a eliminatória no Morumbis, e gastou o relógio trocando passes.

A equipe uruguaia, precisando correr atrás do resultado, até tentou se lançar ao ataque mas não fez o São Paulo sofrer em nenhum momento. Rafael não fez nenhuma grande defesa.

RACISMO NO PRÉ-JOGO

Um torcedor do Nacional fez atos racistas em direção à torcida do São Paulo. O torcedor que estava no setor dos camarotes do estádio fez gestos imitando um macaco, e foi fotografado pelo jornalista Silas Lambert.

LANCES IMPORTANTES

Nacional quase abre o placar. Aos 20 minutos do 1º tempo, Luciano e Lucas se atrapalharam na saída de bola após passe ruim de Ferreirinha, Oliva roubou e bateu colocado. A bola passou muito perto do gol — o goleiro Rafael só observou ela passar.

70 minutos para acertar o gol. Esse foi o tempo que Nacional e São Paulo demoraram para acertar o gol na partida. Aos 26 minutos do 2º tempo, Luis Gustavo vacilou na saída de bola, e ela sobrou com Bentancourt. Ele chutou sem força e facilitou a defesa de Rafael.

Zabala fura, e São Paulo se salva. Aos 28 minutos, Lozano cruzou pelo lado esquerdo, Sanabria desviou de cabeça, e a bola sobrou livre para o atacante Zabala. No entanto, ele furou e Rafael fez a defesa.

Luiz Gustavo dá primeira finalização do São Paulo no jogo. Aos 30 minutos, Luiz Gustavo pegou rebote, bateu de longe, mas para muito longe.

Ficha técnica

Nacional 0 x 0 São Paulo

NACIONAL

Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez; Christian Oliva, Lucas Sanabria (Mauricio Pereyra), Alexis Castro (Nico López); Antonio Galeano (Jeremías Recoba), Diego Zabala (Nicolás Rodríguez); Rubén Bentancourt (Herazo). Técnico: Martín Lasarte

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano (Rodrigo Nestor); Lucas (Michel Araújo), Ferreira (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Estádio: Gran Parque Central, em Montevidéu, Uruguai

Juiz: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: Diego Polenta e Mauricio Pereyra (NAC); Alan Franco, Arboleda, Luiz Gustavo e Luciano (SAO)