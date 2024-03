Sem Censura especial celebra Elis Regina na TV Brasil

A emoção da voz que revolucionou a música brasileira embala a edição inédita temática do Sem Censura desta sexta (15), às 16h, na TV Brasil. O programa apresentado por Cissa Guimarães presta tributo à cantora Elis Regina, artista que marcou época e é referência para as novas gerações. A gaúcha faria 79 anos no próximo domingo (17).

Para conversar sobre a homenageada, a atração da emissora pública recebe a atriz e cantora Laila Garin, o jornalista, produtor musical, compositor e escritor Nelson Motta, o diretor e ator Dennis Carvalho, a atriz Andréia Horta. A debatedora da bancada é Fabiane Pereira, jornalista especializada em música. Laila e Andréia interpretaram Elis nos palcos e na tela de cinema.

Durante o programa, Laila Garin solta a voz e canta alguns clássicos do repertório que são lembrados na interpretação de Elis Regina como “Como Nossos Pais”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Casa no Campo” e “Maria, Maria”, entre outras. A pianista Claudia Elizeu acompanha a apresentação no estúdio do canal público.

Laila destaca como foi viver a saudosa artista no espetáculo “Elis, a musical”, dirigido com muita sensibilidade por Dennis Carvalho que comenta sobre esse trabalho e recorda sua amizade com a cantora, no bate-papo do Sem Censura.

Já o experiente produtor musical Nelson Motta conviveu com Elis Regina e fez inúmeros projetos com a Pimentinha. No decorrer da conversa com Cissa Guimarães, o veterano conta ótimas histórias sobre a musa. A atriz Andréia Horta representou a diva nas telonas de cinema no drama biográfico “Elis” e comenta essa vivência para interpretar uma personalidade tão forte no filme.

O Sem Censura tem exibição simultânea pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo TV Brasil Play. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Sem Censura – sexta-feira, dia 15 de março, das 16h às 18h, na TV Brasil