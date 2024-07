Sem Censura celebra Rita Lee na véspera do Dia Mundial do Rock na TV Brasil

A TV Brasil apresenta uma edição especial do Sem Censura em tributo à cantora Rita Lee nesta sexta (12), às 16h. A produção inédita exibida na véspera do Dia Mundial do Rock tem a participação de personalidades para homenagear a diva.

A anfitriã Cissa Guimarães recebe no palco astros como o cantor Ney Matogrosso, a atriz Mel Lisboa, que interpreta a homenageada em espetáculo nos palcos, e o jornalista Guilherme Samora, biógrafo da saudosa artista. Fabiane Pereira, jornalista especializada em música, é a debatedora.

O conteúdo exclusivo fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. A atração ainda tem horário alternativo na programação do canal mais tarde no mesmo dia, à noite, a partir das 23h30.

Com seis décadas de carreira na música nacional e uma carreira que inspirou gerações, Rita Lee faleceu em maio de 2023 aos 75 anos. A veterana foi diagnosticada com um câncer de pulmão e estava em tratamento.

Repertório de sucessos e assuntos do papo

Durante a produção, entre um assunto e outro da conversa com os convidados, a apresentadora Cissa Guimarães chama Mel Lisboa para interpretar hits que foram eternizados na voz de Rita Lee. A artista canta sucessos como “Mania de Você”, “Pagu”, “Alô! Alô! Marciano”, “Doce Vampiro” e “Ovelha Negra”, entre outros clássicos do repertório da roqueira.

Ney Matogrosso comenta sua conexão com Rita Lee, lembra as músicas compostas por ela para sua discografia e conta curiosidades, como o fato de ter sido o cupido na vida da musa com Roberto de Carvalho. A trajetória na banda Os Mutantes também é tema do papo.

A atriz Mel Lisboa, que vive Rita Lee nos palcos, divide com o público um pouco mais da vida e da obra da grande artista. Também na bancada, o jornalista Guilherme Samora fala de sua experiência com a rainha do rock brasileiro. Editor dos livros escritos por Rita, o escritor teve uma relação muito próxima com ela que chegou a chamá-lo de “filho postiço”.

Retorno do programa

Clássico da televisão brasileira, o Sem Censura reestreou na grade do canal público em fevereiro. Agora sob apresentação de Cissa Guimarães, o programa tem novos quadros, debatedores, entrevistas e atrações musicais. A roda de conversa entra na programação da TV Brasil de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h. A produção tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário.

Mesmo em novo formato, o Sem Censura continua com pontos clássicos do programa, como a bancada em formato semicírculo com a apresentadora ao centro, mas de forma repaginada. A trilha sonora que marcou as tardes da telinha ganha um ritmo mais popular. A identidade visual também foi reformulada, com elementos mais jovens e conectados ao universo digital.

Debatedores e mais cultura

O Sem Censura traz de volta a presença dos debatedores fixos, que se revezam a cada edição. A produção reúne nomes como o carnavalesco Milton Cunha; o jornalista André Curvello, o ator Hugo Bonemer; a comediante Dadá Coelho; o diretor de cinema e teatro, Rodrigo França; a atriz e apresentadora, Luana Xavier; psicóloga Tatiana Paranaguá; e a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira.

Eles se alternam na atração com outros profissionais que trabalham na emissora como a jornalista e apresentadora Katy Navarro, que já comandou o programa em outras oportunidades; a cantora, jornalista e também apresentadora de atrações musicais da TV Brasil, Bia Aparecida; e o jornalista e influenciador digital, Murilo Ribeiro, o Muka.

Com direção geral de Bruno Barros, que também já esteve na apresentação do Sem Censura em outras temporadas, o programa retoma a vocação de ser um espaço de divulgação da produção cultural brasileira e referência para novos artistas.

Todas as sextas-feiras, o Sem Censura reúne atrações musicais que se apresentam no palco e fazem um tributo a grandes personalidades. Simone, Sandra Sá, Gal Costa, Beth Carvalho e Elis Regina foram algumas das estrelas homenageadas. A direção artística do programa é de Leila Maia.

O Sem Censura tem exibição simultânea pelo YouTube da emissora (youtube.com/tvbrasil) e pelo aplicativo TV Brasil Play (http://tvbrasilplay.com.br). O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

A interatividade está presente com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou na então TV Educativa do Rio de Janeiro com Tetê Muniz como apresentadora – mas ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016. O Sem Censura promovia debates sobre temas variados e era diário, passando a ser semanal desde 2021, e retorna repaginado em 2024 com Cissa Guimarães como titular.

Idealizada pelo jornalista Fernando Barbosa Lima no período da reabertura política, a produção também foi apresentada por profissionais como Gilsse Campos, Lúcia Leme, Claudia Cruz, Beth Camarão, Marcia Peltier, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro, Carla Ramos, Vera Barroso e Marina Machado.

