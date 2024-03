Sem Censura apresenta tributo especial à cantora Elza Soares na TV Brasil

A saudosa cantora e compositora Elza Soares é a homenageada na edição inédita do programa Sem Censura desta sexta (22), às 16h, na TV Brasil. A produção temática da emissora pública recorda a diva que encantou o país com sua voz e presença de palco. A ideia é resgatar ainda repertório e histórias deste legado.

Para analisar a força e a coragem de uma figura emblemática da cultura que representa tão bem o país e a música nacional, a apresentadora Cissa Guimarães recebe convidados especiais que cantam a obra de Elza Soares e têm uma descontraída conversa sobre a vida e a carreira da célebre artista.

A bancada do Sem Censura conta com a presença da cantora e compositora Larissa Luz, que interpretou a veterana no teatro, no musical “Elza”. A baiana está no programa da TV Brasil ao lado de Caio Prado, cantor e compositor que também participa com ela do show “Elza Tributo”.

Os dois trabalham com Vanessa Soares, neta e produtora de Elza Soares. Ela é uma das responsáveis pelo espetáculo. Também convidado desta edição do bate-papo, Pedro Loureiro foi empresário de Elza Soares, além de seu produtor artístico e compositor de algumas das obras interpretadas pela cantora. A jornalista cultural Fabiane Pereira é a debatedora da homenagem.

Repertório de sucessos

Durante o programa, entre uma boa história e outra sobre a diva, Larissa Luz e Caio Prado cantam clássicos do cancioneiro da música popular brasileira que ficaram eternizados na voz e na interpretação de Elza Soares como os sucessos “A Carne”, “Fadas”, “Malandro” e “Mulher do Fim do Mundo”, entre outros. No palco, a sequência conta com a participação de Rovilson Pascoal, guitarrista da banda original de Elza.

O Sem Censura traça um panorama sobre a trajetória da artista, repleta de dramas, conquistas e emoções em muitas décadas de luta e sucesso nos palcos. As inúmeras adversidades familiares e profissionais enfrentadas por Elza até o estrelato são levantadas pelos convidados no decorrer da atração.

Os participantes da mesa comentam bastidores e lembranças sobre fatos marcantes da vida e passagens da carreira. Eles falam sobre o carnaval e a importância da folia para Elza Soares. A cantora foi intérprete de escolas de samba e puxou desfiles pela Mocidade Independente de Padre Miguel, agremiação pela qual era apaixonada e onde foi homenageada como enredo e ovacionada pelo público no desfile.

Atemporal e com personalidade à frente da sua época, Elza Soares foi ousada e fez história. O debate reflete sobre assuntos sérios como o racismo e debate o preconceito, temas latentes na produção musical da artista negra que sofreu na pele essa diferenciação ao longo da carreira. Destaque para a capacidade única de ressignificar as canções.

Apesar dos desafios, superou as amarguras e foi consagrada pelo público e pela crítica como A Voz do Milênio. Os convidados contam que, nos últimos anos, Elza Soares também foi redescoberta pelos jovens. Ela lançou álbuns inéditos, trabalhos que repercutiram no mercado fonográfico e despertavam o interesse de novos públicos.

Serviço

Sem Censura – segunda a sexta, das 16h às 18h, na TV Brasil