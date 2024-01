Sem carros, Avenida São João é ocupada por famílias

Famílias caminhando com crianças e pets, casais, esportistas, skatistas e pessoas interessadas em desbravar a cidade a pé ocuparam toda a extensão de 1,5 km da Avenida São João neste domingo (21), que foi fechada para carros das 9h às 16h, para a realização do evento teste do Programa Ruas Abertas pela Prefeitura.

A proposta de inclusão da Avenida São João no Programa Ruas Abertas está em debate com a população desde 8 de janeiro por meio de uma consulta pública no site Participe+. Ela tem o objetivo de ampliar a ocupação do espaço público e facilitar a conexão a pé entre o Minhocão e o Vale do Anhangabaú – áreas que já funcionam como espaços de lazer aos fins de semana. Para registrar a sua opinião, basta clicar aqui.

Jogos de tabuleiro para as pessoas jogarem, apresentações de circo e malabarismo foram algumas das atrações de lazer e entretenimento planejadas pela Prefeitura para este evento teste em diversos pontos da via. O local também recebeu rede de basquete e shows musicais de estilos diversos. As crianças ainda tinham um espaço para brincar de bambolê, pular corda, e até uma área para descansar, com almofadas coloridas.

Na altura do número 869, o Palco Choro Jazz teve apresentações do quarteto Jazz Riddim e do Quinteto Mangabera, e o Palco Rock, no Largo do Paissandu, em frente à Galeria do Rock, com atrações como Spine Shiver, que abriu a programação do dia. “Esse movimento tem que continuar. Estamos muito felizes de fazer parte do Ruas Abertas, porque São Paulo é uma cidade que investe muito em cultura”, disse o vocalista Eli Colt.

A avenida também recebeu atividades esportivas, como monitoria de basquete, skate, empréstimo de bicicleta e aulas de fit dance, oferecida ao público por professores de uma academia localizada na Avenida São João. O contador Fran Melo, 54 anos, que mora na Luz, era um dos mais animados com os hits. “Bom demais ver a rua cheia, as pessoas animadas e felizes”.

Quem foi aproveitar as atividades disponibilizadas pela Prefeitura neste domingo, entre o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Largo do Paissandu, aprovou a iniciativa. Muitos elogiaram a programação e o fato de poder andar na rua sem preocupação com carros, motos e ônibus.

A dona de casa Bruna de Oliveira, 29 anos, elogiou a proposta e disse que é uma chance de os filhos, Helena, 3 anos, e Felipe, 8, terem algum tipo de diversão. “Achei ótimo, está tudo muito diferente, animado. Sou totalmente a favor de continuar acontecendo isso aos domingos. Moro aqui perto e fiz questão de participar”.

O casal Amanda Alves, 26 anos, e Mateus Vila, 29, mora em um edifício na Avenida São João e, logo cedo, os dois desceram para aproveitar as atrações da via. “Acho legal dar essa visibilidade para o centro, mostrar o quão grande ele é. Tem que fechar toda semana e ocupar este espaço. Domingo era um dia em que eu não saía muito de casa, mas agora muda tudo. A gente sai na rua, vê as pessoas, os vizinhos, e ainda tem um monte de apresentação”, afirmou Amanda. “Estou adorando, saímos do prédio e já tinha um palco com dança, muito animado mesmo”.

Registro de fotos e expectativa dos comerciantes

A famosa esquina das Avenidas Ipiranga e São João também fez sucesso. Havia muita gente tirando fotos e selfies dos postes com as placas de trânsito que trazem os nomes das vias e das estátuas, como a do fotógrafo de lambe-lambe e do compositor Paulo Vanzolini. Da São João, também é possível avistar construções históricas e emblemáticas, entre elas o Edifício Altino Arantes (também conhecido como Farol Santander, Edifício Banespa ou Banespão) e o Martinelli, o primeiro arranha-céu de São Paulo.

O administrador Alberto Perim, 44 anos, costumava andar de patins pelo Minhocão, mas disse que gostaria de mudar a programação de domingo. “Moro aqui na região e o Ruas Abertas deve acontecer, sim, na Avenida São João. Já tirei um monte de fotos e estou aproveitando as atividades culturais. É outro clima ver este ponto tão importante da cidade com tanta gente”.

Os comerciantes também estão empolgados com as ações. Proprietária da Banca São João, Simone de Souza, 48 anos, conta que está há quatro meses no local e espera que o evento passe a acontecer de maneira definitiva. “Tem tudo para dar certo e só vamos ter vantagem. Com gente na rua, o movimento aumenta, o que é ótimo para quem tem comércio aqui”.

A artesã Fernanda dos Santos Gentile, que faz parte do Programa Mãos e Mentes Paulistanas, também está animada. “Tanto a população quanto os artesãos vão se beneficiar. O movimento já aumentou e espero vender muitos produtos”, diz Fernanda, que comercializa velas artesanais.

Participação de diversas secretarias

Além das atividades culturais e esportivas, o evento contou com a participação de várias secretarias. A Secretaria de Turismo, por exemplo, levou a Ação de Apoio ao Turista, com a presença de 20 guias credenciados, que forneceram informações sobre a região central, pontos turísticos próximos e ações de valorização da região. A SPTrans fez alterações em linhas de ônibus e a população pôde contar com o Domingão Tarifa Zero. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou uma operação com interdições e monitorou o trânsito na Av. São João e imediações.

Na área da segurança, guardas-civis metropolitanos (GCM) e policiais militares reforçaram a segurança em toda a vida. No perímetro entre a Rua Conselheiro Crispiniano e a Rua Helvétia, houve reforço das 9 às 17 horas, com dez GCMs, distribuídos em uma viatura, uma base comunitária móvel e três motos.

Valorização do patrimônio histórico e cultural

A Avenida São João, localizada no distrito da Sé, desempenha conexão fundamental entre o Vale do Anhangabaú e os bairros de Santa Cecília, Barra Funda e Campos Elíseos. Além disso, possui uma rica importância histórica para a memória da cidade, abrigando diversas comunidades dentro de sua área.

A avenida também conecta dois relevantes espaços públicos na região, o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Vale do Anhangabaú e recebe diversas programações, com vocação para o turismo comercial e eventos culturais e esportivos. Os atrativos incluem a Praça das Artes, a Galeria do Rock, opções de vida noturna, uma extensa malha cicloviária e atividades de lazer, incluindo a presença de skatistas no Vale do Anhangabaú. Esses elementos conferem uma dinâmica diversificada e significativa à região.

Deixe sua opinião

Até 8 de fevereiro, os munícipes podem deixar sua opinião a respeito da proposta, respondendo um questionário sobre experiências e perspectivas para a Avenida São João. Um material técnico elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento é disponibilizado para subsidiar as respostas. Para registrar a sua opinião, basta clicar aqui.