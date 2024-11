Selo de boas práticas reconhece esforços que reduziram em 15% a sífilis congênita em SP

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou, na última quarta-feira (30), a 3ª edição do “Selo de boas práticas no enfrentamento da sífilis congênita”. A premiação reconhece o trabalho de unidades das Supervisões Técnicas de Saúde (STSs), Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), e a novidade desta edição foi a iniciativa de também contemplar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

O município de São Paulo atingiu um novo patamar na área de enfrentamento da sífilis congênita, alcançou 15% de redução da taxa de incidência do agravo entre 2022 e 2023, triplicou a meta que era 5%, e teve o menor número de casos registrados nos últimos 11 anos. Ainda, de acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), São Paulo é a 4ª capital brasileira com menor índice de sífilis congênita. “Quando os profissionais atuam com excelência, quem se beneficia é a população. Esse é um trabalho em rede, realizado a várias mãos, e estamos muito felizes com os nossos resultados”, afirma a Secretária-Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Sabino Fonseca.

Confira quais UBSs foram reconhecidas nas três categorias da premiação

1 – Menor taxa de transmissão vertical da sífilis congênita (referente ao ano de 2023): UBS Cidade Tiradentes Luiz Maranhão, Atendimento Médico Ambulatorial AMA/UBS Jardim Santo André, UBS Três Pontes, UBS City Jaraguá, UBS Jardim Vista Alegre, UBS Eduardo Romando Reschilian, AMA/UBS Vila Missionária e UBS Jardim Maracá.

2 – Maior proporção de gestantes com tratamento das parcerias sexuais: UBS Jardim Aurora, AMA/UBS Elísio Teixeira Leite, UBS Jardim Grimaldi e UBS Cambuci.

3 – Uso do teste rápido de sífilis na 32º semana de gestação: UBS Carlos Gentile de Melo, UBS Recanto dos Humildes, UBS Jova Rural, UBS Dr. Walter Elias, UBS Jardim D’Abril, UBS Jardim Edite Gerôncio Henrique Neto, AMA/UBS Cangaíba, UBS Vila Campestre e UBS Brasília M’Boi Mirim.

Ouro, prata e bronze para CRSs que bateram metas do MS

Os trabalhos de três Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e 21 Supervisões Técnicas de Saúde (STS), classificados conforme os indicadores e metas de processos previstos no Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e/ou Sífilis, do Ministério da Saúde (MS), foram agraciados com os selos Ouro, Prata e Bronze.

Selo Ouro: STS Lapa/Pinheiros.

Selo Prata: STSs Capela do Socorro, Parelheiros, Penha, Perus, Santo Amaro/Cidade Ademar, Vila Maria/Vila Guilherme e Vila Mariana/Jabaquara.

Selo Bronze: CRSs Oeste, Sudeste e Sul, e STSs Butantã, Campo Limpo, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, M’Boi Mirim, Mooca/Aricanduva, Pirituba, São Mateus, São Miguel Paulista, Sé e Vila Prudente/Sapopemba.