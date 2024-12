Selo comemorativo celebra o Dia da Consciência Negra

Na última quarta-feira (4), a Fundação Cultural Palmares, sob a liderança de seu presidente João Jorge Santos Rodrigues, anunciou em Brasília um selo comemorativo alusivo ao Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A iniciativa visa utilizar o selo, que também homenageia figuras históricas femininas como Apotirene, Dandara e Apatúnia, como uma ferramenta educativa, conforme destacou Rodrigues.

O evento ocorreu na sede da fundação e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e Mírian Reis, diretora do Campo Malês da Universidade Internacional Luso-Afro-Brasileira (Unilab).

Durante a cerimônia de lançamento, Fabiano Santos ressaltou o compromisso dos Correios com políticas antirracistas e sublinhou a significância do Dia da Consciência Negra. “Estamos honrados em lançar este selo em parceria com a Fundação Cultural Palmares. Trata-se de um reconhecimento justo da contribuição histórica e cultural da população negra ao Brasil. Este é o primeiro feriado nacional dedicado à comunidade negra em um país de maioria negra, resultado de um longo histórico de resistência contra a opressão escravocrata”, afirmou Santos.

Além do lançamento do selo, o evento foi marcado pela apresentação do livro “Um Futuro Ainda É Possível?”, obra do escritor e publicitário Paulo Rogério Nunes.