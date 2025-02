Selena Gomez anuncia novo álbum em parceria com o namorado, Benny Blanco

Na última sexta-feira (14), a artista Selena Gomez fez uma emocionante revelação sobre seu próximo projeto musical, anunciando a data de lançamento de seu novo álbum, intitulado I Said I Love You First. Este trabalho é fruto de uma colaboração com seu noivo, o renomado produtor musical Benny Blanco.

Através de suas redes sociais, Selena expressou sua empolgação: “Eu sempre engano vocês. Meu novo álbum, I Said I Love You First, com meu melhor amigo, Benny Blanco, chega em 21 de março. Mal podemos esperar para compartilhar esse projeto especial com vocês em breve!“.

Além do anúncio do álbum, a cantora também surpreendeu os fãs ao liberar o primeiro single, intitulado Scared of Loving You, que foi disponibilizado na mesma data. Confira:

Este será o primeiro álbum de Selena Gomez em cinco anos; seu último lançamento, Rare, que chegou às plataformas digitais em janeiro de 2020.

Em relação ao seu relacionamento pessoal, Selena anunciou seu noivado com Benny Blanco em dezembro. Os dois se conhecem há quase dez anos e já colaboraram em diversas canções, incluindo os sucessos Kill Em with Kindness e I Can’t Get Enough. O romance entre eles começou em junho de 2023 e foi oficialmente confirmado ao público em dezembro do mesmo ano.