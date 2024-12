Selena Gomez anuncia noivado com Benny Blanco

Na manhã desta quinta-feira (12), Selena Gomez fez uma revelação emocionante ao anunciar seu noivado com o produtor musical Benny Blanco. O pedido ocorreu durante um piquenique romântico, uma ocasião que deixou a artista profundamente emocionada. Após aceitar a proposta, ela rapidamente compartilhou a boa nova com seus seguidores por meio de uma videochamada.

A publicação no Instagram da cantora já acumula mais de oito milhões de curtidas e rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados na plataforma X (antigo Twitter). O relacionamento entre Selena e Benny foi confirmado em dezembro do ano anterior, embora a artista tenha revelado em entrevistas que estavam juntos há pelo menos seis meses antes disso.

“O para sempre começa agora…”, declarou Selena em sua postagem, expressando sua felicidade e otimismo em relação ao futuro ao lado de Benny.

Entre as inúmeras mensagens de apoio e felicitações nos comentários, destacam-se nomes como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Cardi B e Lily Collins, que parabenizaram publicamente a cantora pela nova fase de sua vida.

Selena Gomez e Benny Blanco estão juntos há menos de dois anos. A confirmação do relacionamento pela artista se deu em dezembro de 2023, mas os dois já estavam se conhecendo há alguns meses antes disso. Embora muitos não conheçam Benny Blanco pelo nome, é provável que tenham ouvido algumas das músicas que ele ajudou a criar. Ele é um compositor, produtor musical e multi-instrumentista respeitado na indústria.

Para aqueles interessados em acompanhar mais sobre este momento especial na vida da cantora, fotos do pedido de noivado foram compartilhadas nas redes sociais, incluindo imagens do anel e do casal celebrando essa nova etapa juntos.

Selena Gomez não apenas marcou um momento pessoal importante, mas também mobilizou uma onda de apoio entre amigos e fãs, mostrando como o amor pode unir pessoas de diferentes esferas da vida pública.