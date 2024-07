Seleção treina pênaltis nos dois últimos treinos antes de enfrentar Uruguai

A seleção brasileira treinou cobranças de pênaltis nos dois treinamentos antes do jogo das quartas de final contra o Uruguai. Um empate no tempo normal leva a decisão direto para as penalidades.

No treino da véspera do jogo, todos os titulares e alguns reservas cobraram ao menos dois pênaltis. O desempenho, em geral, foi satisfatório.

Na última quinta-feira, dois dias antes do jogo, apenas os reservas treinaram as cobranças. Na ocasião, os titulares foram poupados da segunda parte da atividade e apenas Raphinha continuou no campo treinando cobranças de falta.

No treino dos reservas, os melhores desempenhos foram de Beraldo, Savinho, Martinelli, Pepe e Evanilson. Naquela ocasião, Endrick ainda treinou com os suplentes, mas errou as duas cobranças; na sexta-feira, entre os titulares, ele se redimiu e acertou as batidas.

Já no treino dos titulares, os destaques foram Paquetá, Rodrygo e Raphinha. Outros atletas não tiveram 50% de aproveitamento, enquanto Militão, por exemplo, carimbou duas vezes a trave.