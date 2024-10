Seleção sub-21 masculina de vôlei estreia nesta quarta-feira (30) no Sul-Americano da categoria

A seleção brasileira sub-21 masculina busca o 21º título do Sul-Americano da categoria a partir desta quarta-feira (30.10), em Callao, no Peru. A equipe do técnico Anderson está no grupo A da competição ao lado do Chile e da Colômbia. A chave B conta com Argentina, Venezuela, Paraguai e Peru. Os três primeiros colocados garantem vaga no Mundial da categoria em 2025. Para montar a equipe brasileira foram quatro meses de trabalho intenso que teve como bases o Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema (RJ), e o CT da CBV na Europa, na região de La Moselle, no norte da França.

“Disputamos a Copa Joinville contra equipes adultas que vão participar da Superliga. Isso serviu de laboratório e ajudou na definição do grupo para o Sul-Americano. Também tivemos um período de treinos e jogos na base da CBV na Europa em La Moselle. Conseguimos montar um grupo talentoso. O Sul-Americano é um campeonato de tiro curto e vale vaga para o Mundial. Estamos confiantes e temos tudo para ter uma boa participação”, afirma o técnico Anderson.

No Sul-Americano sub-21, as equipes se enfrentam nos respectivos grupos e os dois primeiros avançam às semifinais. Na preparação dos brasileiros foram 11 jogos contra seleções de base da Holanda, da Itália e equipes adultas que participam da Superliga.

A seleção sub-21 masculina é formada pelos levantadores Bruno Figueiredo e João Victor Scalcon, os opostos Bryan Silva e Joaquim Tavares, os ponteiros Felipe Parra, Marco Antônio Neto, Thiago Vaccari e Vinicius Henrique Souza, os centrais Henrique Guedes, Bernardo Otávio Souto, Yan Patrick e Willian Santos e os líberos João Pedro Centola e José Gabriel Pessoa.

Na comissão técnica, além do técnico Anderson Rodrigues estão os assistentes técnicos Gabriel Cunha e Marcelo Souza, o fisioterapeuta Paulo Celestino, o preparador físico Guilherme Berriel, o estatístico Leandro Régis, o médico Denner Ribeiro, o supervisor Alexandre Ferrante e o chefe de delegação Igor Malheiros.

SUL-AMERICANO SUB-21 MASCULINO:

30.11 (QUARTA-FEIRA) – Brasil x Colômbia, às 17h (Horário de Brasília)

1.11 (QUINTA-FEIRA) – Brasil x Chile, às 17h (Horário de Brasília)