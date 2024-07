Seleção masculina de basquete volta às Olimpíadas após ficar fora em Tóquio

A seleção masculina de basquete garantiu a sua presença nos Jogos de Paris neste domingo (7), ao vencer a Letônia por 94 a 69 (parciais de 34/11, 15/22, 23/13 e 11/6) na decisão do pré-olímpico em Riga, capital letã.

Nas Olimpíadas, o Brasil estará no Grupo B ao lado de Alemanha, França e Japão. O time estreará no dia 27 de julho contra os franceses.

Somente o vencedor do pré-olímpico garantiria a vaga nas Olimpíadas. Neste domingo, o técnico Aleksandar Petrovic não pode contar com Raulzinho, que sofreu um estiramento na coxa esquerda.

O treinador teve à disposição Marcelinho Huertas, Yago dos Santos, Georginho, Didi Louzada, Vítor Benite, Léo Meindl, Gui Santos, Lucas Dias, Bruno Caboclo, João Marcello, o Mãozinha, e Cristiano Felício.

O Brasil começou o jogo aceso, inaugurou o placar e esteve à frente o tempo todo. Com 100% de aproveitamento nas oito tentativas de três pontos, a seleção impôs uma vantagem de 34 a 11 no primeiro quarto. Destaque para o último lance deste primeiro quarto, quando Bruno Caboclo acertou um arremesso do campo de defesa.

Na segunda parcial, a Letônia melhorou a marcação, mas o Brasil seguiu dominando a partida e foi para o intervalo com 49 a 33.

Na etapa final, o Brasil perdeu Yago, que saiu lesionado, mas apenas administrou e ampliou a sua vantagem.

Bruno Caboclo foi o cestinha da partida com 21 pontos, e Léo Meindl anotou 20 vezes. Marcelinho Huertas deu sete assistências.

Neste pré-olímpico, o time verde e amarelo também superou Montenegro e Filipinas, na semifinal, e perdeu para Camarões.

Em 2021, a seleção havia ficado de fora dos Jogos de Tóquio após uma decepção na decisão do pré-olímpico. O time chegou a vencer os três primeiros duelos, mas perdeu para Alemanha na decisão.

Já seleção feminina não obteve a vaga, após perder para Alemanha por 73 a 71 na última rodada do pré-olímpico em fevereiro deste ano, em Belém (PA). A equipe também ficou de fora dos Jogos de Tóquio.