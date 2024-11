Seleção Feminina do Brasil vence Austrália por 3 a 1

Em um confronto amistoso realizado nesta quinta-feira (28), a seleção feminina de futebol do Brasil superou a equipe da Austrália com um placar de 3 a 1. O embate ocorreu no Suncorp Stadium, em Brisbane, e contou com gols de Amanda Gutierres, que balançou as redes duas vezes, e Giovana Queiroz. Caitlin Foord foi responsável por marcar o único gol das anfitriãs.

As duas seleções estão programadas para se enfrentar novamente no próximo domingo, às 5h35 no horário de Brasília, no Cbus Super Stadium. Estes amistosos integram a preparação estratégica da equipe brasileira visando à Copa América de 2025, que acontecerá no Equador, e à Copa do Mundo de 2027, a ser realizada em solo brasileiro.

O jogo começou com o Brasil mostrando domínio e abriu o marcador logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Vitória Calhau lançou uma bola desde o campo defensivo, que encontrou Amanda Gutierres; a jogadora driblou a goleira adversária antes de finalizar com precisão.

Mantendo a pressão ofensiva, o Brasil ampliou sua vantagem aos 12 minutos. Duda Sampaio fez um passe em profundidade para Aline, que habilmente deixou Amanda Gutierres em condições de concluir de primeira.

A equipe australiana conseguiu diminuir a diferença aos 42 minutos da etapa inicial. Em uma jogada ensaiada, após cruzamento rasteiro e um corta-luz de Van Egmond, Caitlin Foord dominou e finalizou certeiramente diante da goleira Natascha.

No início do segundo tempo, o Brasil retomou seu ritmo intenso e marcou o terceiro gol aos oito minutos. Giovana Queiroz avançou pela esquerda, superou a defesa adversária e chutou rasteiro para consolidar a vitória brasileira.

Nos instantes finais do jogo, aos 41 minutos, a zagueira Victoria Calhau foi expulsa após receber o segundo cartão amarelo por uma falta cometida, obrigando a seleção brasileira a atuar com uma jogadora a menos até o apito final.