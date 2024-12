Seleção de vôlei sentado é bronze em torneio preparatório para Paris

A seleção feminina de vôlei sentado conquistou a medalha de bronze no World Super Six, último evento de preparação da modalidade para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos. No torneio disputado em Nancy (França) no último final de semana, a seleção brasileira garantiu um lugar no pódio após derrotar a Itália por 3 sets a 0 (parciais de 25/13, 25/23 e 25/22) no domingo (16).

O torneio, que reuniu as melhores equipes do mundo (Brasil, França, Estados Unidos, Canadá, Itália e China), foi vencido pelos Estados Unidos, que superaram a China na grande decisão.

A seleção brasileira de vôlei sentado já tem vaga garantida na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão realizados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro, em Paris (França). A classificação foi conquistada com o título mundial da modalidade, em 2022 na Bósnia.