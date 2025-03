Seleção brasileira tem novidade no ataque contra a Colômbia; veja escalação

O Brasil se prepara para enfrentar a Colômbia nesta quinta-feira, 20 de outubro, em um duelo crucial válido pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida está agendada para começar às 21h45, horário de Brasília, no Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília.

A seleção brasileira traz uma modificação significativa em sua formação, especialmente no ataque, devido à ausência do astro Neymar, que se recupera de uma lesão. O treinador Dorival Jr. decidiu escalar João Pedro, atacante do Brighton, como o novo centroavante, que atuará mais centralizado na linha ofensiva ao lado de Vinícius Jr.

Com essa nova estratégia, Raphinha e Rodrygo serão posicionados nas extremidades do campo. Savinho, que também poderia ser uma opção no ataque, começará a partida no banco de reservas.

Além disso, a equipe conta com uma alteração na posição de goleiro: Alisson retorna à titularidade após um período fora devido a lesões e cortes. A defesa também apresenta uma novidade, com Guilherme Arana assumindo a lateral-esquerda que anteriormente era ocupada por Abner.

A escalação confirmada para a partida é a seguinte: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Rodrygo, João Pedro e Vinícius Jr.

No primeiro turno das eliminatórias, realizado em 16 de novembro do ano passado, a Colômbia conseguiu uma virada impressionante ao vencer o Brasil por 2 a 1. Naquela ocasião, a seleção canarinho ainda estava sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição na tabela com um total de 18 pontos, resultado de cinco vitórias, três empates e quatro derrotas em 12 partidas disputadas até o momento nas eliminatórias. A equipe está sem vencer há dois jogos e precisa conquistar os três pontos para reverter essa situação e alcançar sua 13ª vitória histórica em Brasília.