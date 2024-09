Seleção Brasileira sub-17 encerra participação no Campeonato Mundial da categoria em 8º lugar

A seleção brasileira sub-17 terminou a participação no Campeonato Mundial da categoria, em Sofia, na Bulgária, em oitavo lugar. Neste sábado (31/8), o Brasil foi superado pelo Egito na disputa da sétima posição por 3 sets a 1 (25/19, 19/25, 32/34 e 23/25). Os ponteiros Lucas e Bruno foram os maiores pontuadores do Brasil, com 20 e 19 acertos, respectivamente. O central Theo também se destacou, com 17 pontos.

A Itália se sagrou campeã do Mundial sub-17, a Argentina ficou com a medalha de prata e o Taipé Chinês terminou com o terceiro lugar.