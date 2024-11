Seleção brasileira se prepara para enfrentar o Uruguai

No treinamento realizado neste domingo, em Salvador, a seleção brasileira teve como única alteração a entrada de Danilo na lateral-direita, em substituição a Vanderson, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Sob o comando do técnico Dorival, a equipe se prepara para enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira, em um confronto válido pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador conduziu atividades setorizadas, permitindo uma análise minuciosa de André e Luiz Henrique em suas respectivas funções. André participou do setor defensivo, focando na transição de bola, enquanto Luiz Henrique foi testado em uma posição mais centralizada no ataque. Apesar dessas avaliações, a formação inicial da seleção não deve sofrer mudanças significativas, com exceção da inclusão de Danilo.

A provável escalação brasileira para o embate contra a Celeste inclui Ederson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na defesa; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha no meio-campo; e Vini Jr., Igor Jesus e Savinho compondo o trio ofensivo. A equipe realizará mais um treinamento na segunda-feira, na Fonte Nova.

Marquinhos, capitão da equipe, compartilhou suas reflexões sobre o atual momento da seleção e destacou a importância do apoio da torcida na véspera deste clássico. Ele fez um apelo aos torcedores para que mantenham seu apoio à seleção nacional.

Com 17 pontos conquistados até o momento, o Brasil ocupa a quarta posição nas eliminatórias, atrás de Argentina (22), Uruguai (19) e Colômbia (19). O próximo desafio será crucial para a manutenção ou melhoria dessa colocação.

Abner também expressou sua determinação em auxiliar Vini Jr., garantindo conforto e suporte ao jogador durante as partidas. O jogo contra o Uruguai está marcado para as 21h45 (horário de Brasília), na Fonte Nova.