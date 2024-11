Seleção Brasileira Feminina ganha reforços e se prepara para amistosos na Austrália

Neste domingo, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino recebeu o reforço de oito jogadoras em Brisbane, na Austrália, onde disputarão dois amistosos contra a seleção local. As atletas Nycole, Bruninha, Aline Gomes, Amanda Gutierres, Cláudia, Fê Palermo, Laís Estevam e Natascha se integraram ao elenco convocado pelo técnico Arthur Elias.

Com a chegada dessas jogadoras, Elias agora conta com 17 das 23 atletas previstas em sua lista de convocação. As jogadoras Adriana, Angelina, Isa Haas e Lorena estão programadas para desembarcar na Austrália nesta segunda-feira, quando também ocorrerá o primeiro treino da equipe. A expectativa é que a delegação esteja completa na terça-feira com a chegada das últimas duas jogadoras, Lauren e Gio.

O primeiro dos dois amistosos contra a Austrália será realizado na quinta-feira, às 7h10 (horário de Brasília), no Suncorp Stadium. Assim, Arthur Elias terá a oportunidade de comandar um único treino com o grupo completo na quarta-feira, antes do confronto inaugural.