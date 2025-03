Seleção Brasileira: Dorival Júnior revela possíveis estratégias para enfrentar a Colômbia

Em uma coletiva realizada nesta quarta-feira (19), o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, não revelou a escalação definitiva para o confronto contra a Colômbia, que ocorrerá nesta quinta-feira (20) em Brasília, como parte da 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Contudo, algumas indicações sobre sua estratégia foram compartilhadas.

Dorival destacou a importância de João, um jogador que tem se mostrado versátil e eficaz na área adversária. “João tem uma habilidade notável de flutuar no campo, mas também é um jogador que se posiciona bem dentro da área. Ele pode atuar tanto como referência quanto como um segundo homem no ataque. É crucial que ele utilize essa característica para potencializar o desempenho coletivo”, afirmou o técnico.

O treinador também enfatizou a relevância de manter os atletas em posições semelhantes às que ocupam em suas equipes de clube. “Nosso objetivo é preservar as posições habituais dos jogadores, embora tenhamos realizado algumas adaptações devido às características do adversário. A ideia é aproveitar ao máximo o que cada um já oferece em suas equipes”, completou.

Durante a semana de treinos, a comissão técnica debateu intensamente sobre a formação da dupla de volantes. A configuração inicial sugeria Bruno Guimarães e Gerson, mas André e Joelinton foram testados em treinos táticos na terça-feira, com Joelinton recebendo elogios por seu desempenho.

Embora Dorival ainda não tenha confirmado oficialmente a escalação, informações apuradas pela ESPN indicam que a formação proposta aos jogadores durante uma palestra antes do treino desta quarta seria: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Rodrygo, Raphinha, Vinicius Jr e João Pedro.

O duelo entre Brasil e Colômbia está agendado para as 21h45 (horário de Brasília) no Estádio Nacional Mané Garrincha. No primeiro turno das eliminatórias, os colombianos conseguiram uma vitória de virada por 2 a 1 no último encontro entre as seleções, realizado em 16 de novembro do ano passado, quando Fernando Diniz ainda era o treinador da equipe brasileira.