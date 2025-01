Seleção Brasileira de Handebol é derrotada por Portugal após bom início no Mundial

A seleção brasileira masculina de handebol enfrentou uma dura derrota contra Portugal, com o placar final de 30 a 26, em partida realizada em Oslo, nesta sexta-feira. O jogo fez parte do Mundial de Handebol, que está sendo disputado na Croácia, Dinamarca e Noruega. Este revés ocorreu após uma estreia impressionante contra a Noruega, onde o Brasil havia demonstrado um desempenho notável.

No início da partida, os brasileiros mostraram-se imbatíveis, abrindo uma vantagem significativa de 4 a 0 logo nos primeiros minutos. A defesa brasileira, sob a liderança do goleiro Rangel, teve um papel fundamental nesse domínio inicial. O primeiro tempo terminou com o Brasil mantendo a liderança, mesmo com os esforços da equipe portuguesa para encurtar a diferença.

Os principais artilheiros do Brasil foram Haniel Langaro e Jean-Pierre Dupoux, ambos anotando cinco gols cada. No entanto, o destaque da partida foi o jogador português Martim Costa, que se destacou ao marcar nove gols e liderar sua equipe rumo à vitória. Francisco Costa também contribuiu significativamente para o triunfo português com mais cinco gols.

O segundo tempo começou de forma equilibrada, mas logo os portugueses elevaram seu nível de jogo. Eles conseguiram empatar pela primeira vez na partida aos 15 minutos do segundo tempo, momento em que a seleção brasileira passou por uma fase crítica e ficou quase seis minutos sem conseguir marcar pontos.

Esse apagão no ataque permitiu que Portugal assumisse a liderança com uma virada para 23 a 22. Com isso, a equipe europeia começou a dominar as ações, ampliando a vantagem para três gols (26 a 23) e controlando o ritmo da partida até o apito final.

Com essa derrota, o Brasil precisará vencer seu próximo compromisso contra os Estados Unidos para garantir uma vaga na próxima fase do torneio. A partida está agendada para domingo às 14 horas (horário de Brasília). Essa será a 16ª participação consecutiva do Brasil no Mundial de Handebol; na última edição, em 2023, a equipe terminou na 17ª posição, sendo sua melhor colocação em 2019, quando ficou em nono lugar. Vale ressaltar que a seleção não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.