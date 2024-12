Seleção Brasileira de Basquete 3×3 treina em Santo André para campeonato internacional

A cidade de Santo André, que carrega vasta história de relação com o basquete, foi palco nos últimos dias dos treinos da Seleção Brasileira de Basquete 3×3. O ginásio do Parque Celso Daniel recebeu os treinamentos dos times masculino e feminino, por uma semana, terminando o período na última terça-feira (10), e assim seguindo para viagem nesta quarta-feira (11). Os representantes brasileiros vão disputar do dia 12 a 15 deste mês, a AmericaCup (Copa América) em San Juan, capital de Porto Rico.

“A gente agradece a recepção, a acolhida de Santo André, e todo cuidado em nos atender. Seria bom se todas as cidades fossem assim. Essa modalidade do 3×3 está em crescimento, com uma grande sacada dos organizadores em aproximar dos jovens, mostrando esse basquete mais dinâmico. Este é um grande projeto em nível mundial e que para o Brasil não é diferente. Chegamos sempre no pódio e queremos manter isso nesse ano. Temos objetivos e vamos lutar de todas as formas”, disse Marcelo Sousa, diretor executivo da Confederação Brasileira de Basquete, e que assumirá o cargo de presidente em 2025.

O Brasil é a única Seleção a ter subido no pódio de todas as disputas do torneio e buscará manter essa escrita. No masculino, o país está no grupo ao lado do Chile e de mais uma seleção que virá do qualifying. Já no feminino, o grupo tem Brasil, Colômbia e Chile. Pelo formato de disputa, as 12 seleções são divididas em quatro grupos e as duas melhores de cada avançam para as quartas de final. Os jogos terão transmissão ao vivo no YouTube da FIBA (Federação Internacional de Basquete).