Seleção brasileira corta Kaiki Bruno e Michel do Pré-Olímpico por causa de lesões musculares

A seleção brasileira sub-23 perdeu dois titulares para a disputa do quadrangular final do Pré-Olímpico da Venezuela, disputado em Caracas. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os cortes do zagueiro palmeirense Michel e do lateral-esquerdo cruzeirense Kaiki Bruno, ambos com problemas musculares.

A dupla se contundiu no segundo jogo da competição, diante da Colômbia, iniciou tratamento, mas após exames de imagem, ficou diagnosticado que não teriam tempo hábil de recuperação e vão retornar para seus clubes no Brasil.

“Os atletas Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e Michel, do Palmeiras, foram desconvocados da seleção brasileira Pré-Olímpica nesta quinta-feira (1) por causa de lesões musculares”, anunciou a CBF em nota oficial.

De acordo com a entidade, Kaiki Bruno foi diagnosticado com lesão na coxa direita por meio de exame de ressonância magnética “O atleta sentiu dores na coxa no final do jogo contra a Colômbia, disputado em 26 de janeiro, em Caracas.” Na ocasião, deu lugar para Rikelme, que já foi titular diante do Equador no jogo seguinte.

Michel sentiu a lesão na coxa direita no mesmo jogo e também soube que não conseguiria voltar à competição após exames detalhados realizados em Caracas. Ramon Menezes escolheu Luan Patrick para substituí-lo.

“Na avaliação do médico da seleção brasileira no Pré-Olímpico, Gustavo Dutra, Kaiki Bruno e Michel não teriam condições de atuar em nenhum dos jogos restantes do Brasil no Pré-Olímpico”, completou a CBF.