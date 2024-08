Seleção anuncia partida contra o Peru em Brasília pelas Eliminatórias

A CBF anunciou que a seleção brasileira irá enfrentar o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília, durante a data Fifa do mês de outubro.

O Brasil já tinha anunciado Curitiba como sede da próxima data Fifa, quando a seleção enfrenta o Equador no dia 6 de setembro no Couto Pereira. A partida em Brasília será na data Fifa seguinte.

A seleção abre o período de jogos de outubro enfrentando o Chile no dia 10 fora de casa. O jogo contra o Peru será no dia 15 de outubro, às 21h45.

O último jogo da seleção no Mané Garrincha foi em 2021, quando bateu a Venezuela por 3 a 0. Naquela ocasião, porém, não houve público devido às restrições da pandemia da covid-19; a última partida com torcida foi um 2 a 0 sobre o Qatar, na Copa América de 2019.

A CBF informou que a administração do estádio está trocando o gramado pela primeira vez desde a reinauguração, em 2013. Ainda segunda a entidade, os proprietários do estádio irão ceder o complexo à seleção 20 dias antes do jogo, o que garantiria que um gramado preservado.

Atualmente a seleção ocupa a sexta colocação das Eliminatórias para a Copa de 2026 com sete pontos ganhos. As próximas partidas serão contra Equador, no dia 6 de setembro, e Paraguai, no dia 10.