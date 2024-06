Seleção aguarda ‘líder’ Vini Jr para confirmar Bola de Ouro na Copa América

A seleção brasileira aguarda o atacante Vini Jr. nesta quarta-feira (5) para a disputa da Copa América, que pode findar de vez qualquer dúvida quanto ao camisa 7 do Real Madrid merecer o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada.

Apesar da pouca idade, Vini Jr. já é visto até pelos mais experientes da seleção como um líder. O jogador tem vaga cativa no time titular, assim como Rodrygo, companheiro de Real Madrid.

“É um momento de transição para nós em certo ponto. Eu, Danilo, Marquinhos, que somos os mais velhos, já desde o tempo dos outros capitães já exercemos certa liderança. A liderança é natural na vida do atleta, não é imposta. Os líderes vão se sobressaindo em algum momento e tendo impacto. Alguns lideram pelas palavras, outros pelos gestos. Tem as lideranças técnicas e isso temos muitas na seleção, jogadores jovens que sempre atuam em alto nível. Aos poucos, eu creio que veremos essas diferenças dos líderes mais técnicos e dos mais verbais. Temos muitos jogadores que já jogaram Copa do Mundo e isso vai credenciando. Vini Jr. é um cara que, apesar de jovem, tem levantado a voz para vários assuntos e desde cedo é uma liderança técnica. Acredito que tem o perfil para ser um dos líderes dessa nova geração. Paquetá, Gabriel Magalhães, que também tem perfil. O líder vai crescer de maneira natural. O que é mais importante é cada um cumprir seu papel aqui dentro. Às vezes a atitude vai falar mais alto que a palavra”, disse Alisson, goleiro da seleção.

Sem Neymar nesta Copa América, Vini Jr. será a principal referência do time de Dorival Jr. A seleção estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica.

Além de Vini, Rodrygo e Éder Militão também terão o mesmo período, bem como Éderson, da Atalanta. Os quatro jogadores se apresentam na quarta-feira para completar o grupo que recebe nesta segunda-feira (3) os quatro atletas que atuam no futebol brasileiro.