Seis turistas são atacados por piranhas em represa em SP

Seis turistas, incluindo uma criança, foram feridos em ataques de piranhas no último fim de semana na Represa do Broa, localizada em Itirapina, interior de São Paulo. Os incidentes ocorreram entre sábado (25) e domingo (26), durante a piracema, que é a época reprodutiva da espécie.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura local, dois dos feridos necessitaram de atendimento médico pela Defesa Civil e foram levados ao Hospital Municipal São José. Os demais envolvidos no incidente conseguiram receber socorro por conta própria. Todos estão em recuperação e passam bem, segundo as autoridades municipais.

O biólogo Fernando Magnani comentou sobre a situação, afirmando que as piranhas não são nativas da região. Ele indicou que a presença desses peixes pode estar relacionada a mudanças ambientais recentes na represa, como a introdução de espécies exóticas, como tucunaré e tilápia, que se reproduzem rapidamente e alteram o ecossistema local. “Um acidente dessa natureza ocorre quando o banhista invade o território defendido pelos peixes. Essas mordeduras são uma resposta típica de defesa territorial“, explicou.

Embora ocorrências semelhantes tenham sido relatadas em outras localidades próximas, como Pereira Barreto e Santa Cruz da Conceição, este evento marca o primeiro registro desse tipo na Represa do Broa. As autoridades destacam que este caso é isolado e está relacionado ao comportamento natural das piranhas durante o período reprodutivo.

As piranhas tendem a atacar principalmente nas áreas com aguapés, plantas aquáticas que servem como berçário para seus filhotes. Durante a piracema, os machos tornam-se mais agressivos na proteção dos ninhos, aumentando assim as chances de incidentes com banhistas.

A Represa do Broa é um destino turístico popular e atrai um grande número de visitantes especialmente durante o verão.

Para prevenir futuros ataques, a administração municipal anunciou a implementação de sinalizações em áreas consideradas de risco. “Estamos adotando medidas necessárias para assegurar a segurança dos visitantes e informá-los sobre os perigos existentes neste período crítico“, afirmou a gestão municipal em comunicado oficial. Além disso, foi mencionado que especialistas serão consultados para avaliar outras ações preventivas.

A prefeitura pede aos turistas que fiquem atentos às sinalizações e recomenda que evitem se aproximar das áreas próximas à vegetação aquática durante o período da piracema. “Nosso intuito é garantir que todos possam desfrutar da natureza com segurança“, conclui a nota emitida pela administração.