Seis regiões de SP recebem as Carretas da Mamografia em dezembro

A Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferecerá mamografias gratuitas nas regiões de São Pedro, José Bonifácio, Amparo, Ribeirão Branco, Arthur Nogueira e Iguape, no mês de dezembro.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

Do dia 3 de janeiro até 23 de novembro deste ano, foram realizadas 31.355 mamografias. Em 2023, o programa realizou 24.690 exames, que percorreram 47 municípios de São Paulo, incentivando as mulheres a realizarem o exame e possibilitando o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama.

Atualmente, a população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo app e site do Poupatempo disponíveis para Android e IOS.

Carreta da Mamografia em São Pedro

Data: 26 de novembro a 7 de dezembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Joaquim Teixeira de Toledo – Centro – CEP: 681-777 – São Pedro–SP (Praça Matriz São Pedro.)

Carreta da Mamografia em José Bonifácio

Data: 3 a 14 de dezembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Piratininga – 435 – Centro – Praça do Jardim Novo – CEP: 15200-000 – José Bonifácio–SP

Carreta da Mamografia em Amparo

Data: 25 de novembro a 7 de dezembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Bernardino de Campos – Centro – CEP: 13900-490 – Amparo–SP

Carreta da Mamografia em Ribeirão Branco

Data: 10 a 21 de dezembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Custódio Gomes, nº 1145 – Centro – CEP: 18430-000 – Ribeirão Branco–SP

Carreta da Mamografia em Arthur Nogueira

Data: 17 a 21 de dezembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Antônio Matheus, nº 1033 – Jardim Amaro – CEP: 13162-012 – Artur Nogueira–SP