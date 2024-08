Seis perguntas para a Mantiqueira Brasil no mês que comemora o Dia da Avicultura

1- Qual o futuro da produção de ovos no mercado brasileiro?



Acredito que temos uma proteína de muita saudabilidade, muito indicada por profissionais da saúde. No passado, observávamos que era uma proteína vendida simplesmente por ser barata. Ao longo dos anos, temos provado uma resiliência: tivemos preços de carne e de frango mais baixos e preço de ovos mais elevados, e ainda assim o consumo de ovos continuou em alta. Não é difícil encontrarmos pessoas dizendo que consomem de três a cinco ovos por dia; eu como ovos todos os dias no café da manhã. É um alimento “coringa” da alimentação, que pode ser consumido no café da manhã, almoço,jantar, lanche, no trabalho e de diferentes formas, para todos os gostos. Há países desenvolvidos, a exemplo do Japão e dos Estados Unidos, onde o consumo de ovo ainda é muito mais alto que o do Brasil. Então temos um “oceano” para navegar e continuar propagando o consumo deste alimento para o público.



2- Como tem sido o crescimento da Mantiqueira Brasil que adquiriu a Fazenda da Toca e LAR Cooperativa Agroindustrial?



Temos vindo de um crescimento forte nos últimos anos, com um mercado consumidor e clientes que vem crescendo também no varejo. Queremos atender de forma qualificada e para isso temos três marcas: a Mantiqueira, com ovos comuns, que foi onde tudo começou; a Happy Eggs®️, que é nossa marca do futuro, onde investimos bastante para contar a história das “galinhas livres”; e a Fazenda da Toca, para atender o consumidor de orgânicos, que é um consumidor mais “nichado”, mais focado. É desta forma que queremos atender a todo o tipo de consumidor: dos ovos comuns até os ovos orgânicos, mas principalmente crescendo a demanda por Happy Eggs®️, que acreditamos que é onde está o futuro.



3- Como a empresa faz para compreender o comportamento do consumidor?



Realizamos pesquisas em boa parte do Brasil e nas diferentes camadas da população e regiões. Existe também um entendimento de mundo e o que desejamos construir. Tem o que o consumidor espera, dentro do que ele sabe hoje.

Por outro lado, existe o que queremos construir, para contar para esse público. Na Mantiqueira, durante a nossa trajetória, desde o início, com o Leandro Pinto, o fundador, tentamos propor o “jornal de amanhã”, aquele que ninguém leu ainda: contar a história e criar essa nova demanda e essa nova frente também. Então é um misto dos dois: realizamos pesquisas, aliadas ao entendimento de mundo e o que queremos construir para frente, contando para nossos clientes e para o consumidor do futuro.



4- O consumidor está mais atento em relação a diferenças entre os tipos de ovos e quais são elas?



Os consumidores estão mais atentos às diferenças dos ovos. Existem questões técnicas que já conseguimos observar na linguagem do consumidor, ao falar, por exemplo, sobre a consistência da clara e coloração da gema; ao escolher o ovo caipira no preparo de determinada receita. E esse tipo de posicionamento dos consumidores é interessante, pois enxergamos espaço para agregarmos valor nas diferentes linhas de ovos.



Temos cinco maneiras de diferenciar os tipos de ovos, o processo de qualidade vai do manejo, da ração, da qualidade dos equipamentos usados e do cuidado com o produto acabado também. Mas as cinco maneiras de saber diferenciar os ovos são: a genética da ave (ave vermelha, com os ovos vermelhos; ave branca põe ovo branco); o tamanho do ovo (jumbo, extra, grande); a quantidade de ovo que é colocada na embalagem; a ração (que pode ser enriquecida com Ômega 3, com Selênio), e por último diferenciar pela criação da galinha. Aí está a diferença do ovo comum, do caipira, do cage free e do ovo orgânico.



O ovo comum é um modelo mais tradicional, que chamamos de convencional, que a galinha ainda é criada em gaiola. O ovo cage free, as galinhas ficam livres dentro do galpão, sem acesso ao campo.O ovo caipira, além de ficar livre nos galpões, as galinhas ainda acessam o campo. E o ovo orgânico: além de ficarem livres nos galpões e de acessarem o campo, também se alimentam de ração orgânica. Então, o ovo orgânico é o caipira que come ração orgânica.



A Happy Eggs®️ tem toda esta linha das galinhas livres: branca e vermelha no galpão (que não sai para pastar, mas fica solta nos galpões), caipira (que sai para pastar), orgânico(sai para pastar também e come ração orgânica) e Happy Eggs®️ dos Ômega 3 (que come ração de Ômega 3). Esta linha é para atender todos os gostos dos clientes.



5- Quais os investimentos e inovações mais recentes da empresa?



Estamos construindo três plantas simultaneamente: em Formosa (GO), e Lorena (SP) e em São João do Itaperiú (SC). Essas plantas são voltadas para cobrir o país, na produção de ovos pelo sistema de galinhas livres. Importamos um equipamento da Alemanha, com tecnologia que não existe no Brasil. É uma revolução das galinhas livres, que nos permite mais de escala, com tecnologia, e segurança alimentar, tudo isso 100% automatizado. E para contar essa história, estamos fazendo um investimento grande em marketing, que é algo inovador, falar de ovos na televisão. A Happy Eggs ® vem com uma campanha desde Junho de 2024 e irá permear ao longo do tempo, onde nossas galinhas vão até a Lua e vão para o baile, para contar a história de uma forma divertida.