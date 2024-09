Seis estações da CPTM terão ação em referência ao Setembro Amarelo neste domingo (29)

Seis estações da CPTM irão receber no neste domingo (29/09) ações de saúde em referência ao Setembro Amarelo, a maior campanha antiestigma do mundo voltada para a prevenção do suicídio.

Os atendimentos acontecem nas estações Mauá, Dom Bosco, Guaianases, Estudantes, Jardim Helena-Vila Mara e Guarulhos-Cecap da CPTM, sempre das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Neste período, alunos da Proz Educação farão aferição de pressão arterial (sem limites de atendimentos) e teste de glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas (limitados a 100 por estação). Além disso, serão realizadas ações de orientação sobre preservação da vida.

Em 2024, o lema da campanha Setembro Amarelo é “Se precisar, peça ajuda!”, reforçando a importância de falar abertamente sobre o tema e incentivar as pessoas a buscarem apoio quando necessário.

Serviço

Setembro Amarelo

Data: Domingo, 29 de setembro

Horário: das 09h às 12h e das 13h às 16h

Locais: Estações Mauá (Linha 10-Turquesa);

Dom Bosco, Guaianases e Estudantes (Linha 11-Coral);

Jardim Helena-Vila Mara (Linha 12-Safira)

Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)