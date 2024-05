Seis em cada dez municípios esperam maior movimentação de turistas no feriado

Sondagem da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), por meio do Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET), revela que seis (65,6%) em cada dez municípios preveem maior fluxo de visitantes neste feriado de Corpus Christi, comparado com o ano passado. Apenas 8,2% esperam movimento abaixo do registrado no ano passado.

No calendário de atividades programadas para a data religiosa, há missas, procissões e a exibição dos tradicionais tapetes ornamentados com serragem colorida nas ruas das cidades integram os festejos nesta quinta-feira, 30. O Estado de São Paulo aparece no topo da lista do IBGE como destino brasileiro com maior número de templos religiosos.

De acordo com sondagem da ABIH-SP realizada no mês de abril, o setor hoteleiro espera, em média, ocupação de 57,5% em todo o estado. Entretanto, na sondagem por regiões específicas, os empreendimentos da região do Circuito das Águas têm expectativa de 90% de ocupação média, na região das serras no Vale do Paraíba espera-se uma ocupação média de 81,25% e no Vale do Ribeira uma média de 95% na ocupação.