Seis dicas para se organizar profissionalmente para 2025

O início de um novo ano é o momento ideal para traçar metas, ajustar prioridades e planejar o avanço ou novos desafios na carreira. Com as constantes transformações no mercado de trabalho, a organização profissional é essencial para quem busca destaque nas mais diversas áreas em 2025. Pensando nisso, Rafael Cunha, diretor nacional da Microlins, empresa de cursos profissionalizantes com mais de 400 unidades no Brasil, apresenta cinco dicas para estar mais preparado para esse ano.

Segundo uma pesquisa do ManpowerGroup de 2023 sobre escassez de talentos, descobriu que 80% dos empregadores do Brasil encontram dificuldades em recrutar profissionais qualificados para a contratação com as habilidades necessárias para cada área, com destaque para a carência de competências técnicas como TI e análise de dados (38%), operações logísticas (18%), além de habilidades humanas como resiliência e colaboração (34%)​.

1. Estabeleça metas claras

Para alcançar resultados concretos, é essencial definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos. Sendo assim, divida grandes objetivos, como terminar um curso que te dará alguma ascensão para a carreira desejada, ou ler um livro grande em etapas menores, e estabeleça prazos para cada uma. Assim, você mantém o foco e é possível acompanhar o progresso ao longo do ano. Como dica, reserve um momento no início de cada mês para planejar e acompanhar o que deseja conquistar.

2. Organize sua agenda com prioridades

A organização do tempo é um dos pilares da produtividade. Para isso, aprender a priorizar tarefas é essencial. Por meio de ferramentas como agendas físicas ou digitais para organizar compromissos, a definição de prazos e estabelecer blocos de tempo para atividades específicas fica mais eficaz no dia a dia. Como dica, no início de cada semana, liste as tarefas pendentes e classifique-as por urgência e importância. Dedique as primeiras horas do dia às tarefas prioritárias, aproveitando o pico de produtividade.

3. Invista no aprendizado contínuo

Em 2025, a atualização constante será indispensável. Por isso, é importante adotar o hábito de aprender algo novo regularmente, seja por meio de cursos, leituras ou workshops. Isso amplia as competências e mantém o profissional competitivo no mercado de trabalho. A Microlins tem uma gama de cursos de diversas áreas para continuar se atualizando em várias profissões. Para quem busca mudar de carreira, a rede conta com cursos de graduação e pós-graduação semipresencial e à distância nas áreas de Tecnologia, Negócios, Educação e Direitos e Humanidade.

4. Atualize e personalize seu currículo e LinkedIn

Quem não é visto, não é lembrado. Por isso, currículo e perfil no LinkedIn são a apresentação inicial dos candidatos para os recrutadores. Ambos devem estar atualizados com as últimas experiências, habilidades e realizações. Para maior assertividade, é ideal adaptar conforme a vaga ou setor desejado, destacando competências relevantes para cada oportunidade. Como dica, revise os materiais de apresentação a cada trimestre. Inclua cursos concluídos, certificações recentes e experiências adquiridas. No LinkedIn, publique conteúdos relacionados à área para mostrar engajamento e expertise.

5. Construa e fortaleça seu networking

Ter uma rede de contatos sólida pode abrir portas para oportunidades em diversas empresas. Participar de eventos da área, grupos de discussão online e manter contato com antigos colegas e empregadores ajuda a fortalecer o networking. Para isso, reserve um tempo para interagir com os contatos, seja presencialmente ou em plataformas como o LinkedIn. Comente em publicações, participe de conversas e se mostre interessado no trabalho de outros profissionais.

6. Desenvolva habilidades alinhadas às tendências do mercado

Empregadores valorizam candidatos que acompanham as mudanças do setor. Com isso, é interessante identificar as habilidades mais requisitadas na sua área, como domínio de tecnologias, habilidades analíticas ou soft skills e invista em treinamentos para desenvolvê-las por meio de cursos ou workshops ideal para o nível de aprendizados e conhecimentos.