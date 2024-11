Seis cidades da Região Turística Circuito das Frutas oferecem programação de Natal

Com o fim de ano se aproximando, a Região Turística Circuito das Frutas oferece diversas atrações que prometem encantar os turistas e os moradores com a magia natalina. Das dez cidades que compõem essa região, seis oferecem atrações que vão de neve na praça; evento natalino na vinícola; Parada de Natal; apresentações culturais; Papai Noel de helicóptero e muito mais.

Em Indaiatuba, há uma ampla programação de Natal, que vai do dia 07 a 15 de dezembro. A Parada de Natal abre as comemorações preparadas pela Prefeitura Municipal, no dia 07. O evento, que acontece há três anos, já é tradicional na cidade. O desfile contará com elementos alegóricos, e a Parada será composta por alunos das oficinas da Secretaria de Cultura, dos projetos da Secretaria da Educação, da Secretaria de Esportes, Viva e Funssol.

Durante o período, a decoração natalina de algumas ruas, praças e avenidas do município serão acesas. Além disso, projeto “Encantos de Natal” da Prefeitura com parceria de empresas privadas irá enfeitar com temática natalina os principais pontos da cidade. A ação tem o objetivo de trazer as famílias para as ruas e fomentar o comércio local. Ainda, a programação completa reúne atrações para toda família, com eventos gratuitos e abertos ao público.

Em Itatiba, os eventos relacionados ao Natal também acontecem há muitos anos. Um bom exemplo é a chegada do Papai Noel de helicóptero e a Casa do Papai Noel. Além disso, outras atividades também foram desenvolvidas especialmente nos últimos três anos, como apresentações culturais de Três tenores; corais; orquestra; mágica; e apresentação dos alunos do Conservatório Municipal e da Corporação Musical Santa Cecília, dentre outros. Ainda, há luzes decorativas em vários pontos da cidade e neve na Praça da Bandeira. A programação vai de 13 de novembro a 22 de dezembro.

Por sua vez, em Itupeva, as comemorações de Natal acontecem no Parque da cidade e na Villa turística, durante um mês (do dia 06 de dezembro a 06 de janeiro). No Parque e na Villa, os visitantes se encantam com as luzes coloridas, que formam as figuras de rena, trenó, entre outras; e há a casinha do Papai Noel. Além disso, há diversos pontos decorados com a magia do Natal. Ao mesmo tempo, acontece a Expo Uva, na qual produtores de Itupeva vendem seus produtos rurais.

Já em Louveira, o Evento Micheletto Luz acontece há sete anos na Vinícola Micheletto e é conhecido por levar às famílias um cenário encantador, que resgata toda a magia natalina. Além da iluminação especial, há Presépio, Árvore de Natal e outras decorações temáticas. Por conta disso, o evento natalino tem se tornado referência na região. O evento abre todas as noites entre os meses de novembro, dezembro e janeiro, de 14 de novembro a 31 de janeiro. Nesse período do ano, a Vinícola e parte da propriedade é toda iluminada para completar o ambiente festivo. O evento é gratuito e aberto ao público.

Em Morungaba, de 23 de novembro a 1º de janeiro, as decorações natalinas e atividades como atrações musicais, teatrais e exposições estão confirmadas. Essas ações acontecem há mais de 16 anos na Estância Turística.

Ainda, em Vinhedo, de 14 de novembro a 20 de dezembro, acontecem uma série de ações natalinas, como instalação de iluminação em diversas ruas comerciais, praças, parques e prédios públicos, entre outros pontos espalhados pelo município. Juntamente com a magia do Natal, acontecerão apresentações culturais e atividades para as crianças, como brinquedos infláveis e pintura facial