Sehal vai realizar workshop de massas em um único dia

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hotelaria de Alimentação do Grande ABC) vai realizar o Workshop de Massas em um único dia, com três horas de duração. A iniciativa ocorre em parceria com a Prefeitura de Santo André e a Escola de Ouro Andreense. Totalmente gratuito, o curso será dia 5 de junho, das 18h às 21h. As inscrições estão abertas e as vagas limitadas em até 20 pessoas.

Durante a aula prática, os alunos vão, literalmente, colocar a mão na massa para receitas como massa branca recheada, ravioli verde, tagliatelle e rondelli.

Auxiliar de cozinha – também estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de Auxiliar de Cozinha. Será de 10 a 14 de junho, das 9h às 12h. O grupo extra foi programado devido à grande procura pelo tema na primeira edição, que foi realizada de 13 a 17 maio. O prazo para inscrição se encerra em 5 de junho.

O conteúdo terá aulas teóricas e práticas. Entre os tópicos do curso estão noções básicas de higiene, métodos de cocção, preparação de molhos, bovinos, aves e peixes, entre outros.

Os participantes são certificados.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sehal. Acesse: www.sehal.com.br Mais informações pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 56992255.

O Sehal fica na Rua Luara, 214, Vila Bastos.

Serviço:

Workshop de massas

Data: 5 de junho, das 18h às 21h

Local: Sehal – Rua Laura, 214 – Vila Bastos

Curso de auxiliar de cozinha

Data: de 10 a 14 de junho, das 9h às 12h

Local: Sehal – Rua Laura, 214 – Vila Bastos