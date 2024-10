Sehal vai notificar Enel por prejuízos às empresas com o apagão

Como único representante legal de bares, restaurantes e hotéis na Região, o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) vai notificar a Enel por causa do apagão que atingiu a Região desde a última sexta-feira (11).

O sindicato patronal argumenta que não é possível os empresários enfrentarem problemas com falta de energia e consequentes prejuízos sempre que chover forte. “Já não é a primeira vez e a nossa categoria é muito afetada porque trabalha com produtos perecíveis. Além disso, não pode abrir as portas para atendimento ao cliente”, reforçou Beto Moreira, presidente do Sehal.