Sehal traz curso de Saladeira(o) com aula teórica e execução prática de receitas

A base de praticamente de todo o cardápio, a salada é tema de qualificação para profissionais e empresários de bares e restaurantes da Região. Gratuito e presencial, o curso Saladeira(o) será realizado pelo Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, em parceria com a Escola de Ouro de Santo André e Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego da cidade. As inscrições são limitadas em 40 participantes.

O objetivo da iniciativa é contribuir e reforçar a grande demanda dos estabelecimentos na contratação de profissionais para o setor.

As aulas serão realizadas de 18 a 21 de março (segunda a sexta-feira), das 9h às 12h na sede do Sehal, um total de 12 horas de carga horária. Além de gratuito, os insumos necessários são custeados pelo Sehal. A programação é desenvolvida nas instalações da sede, que contempla uma cozinha equipada com diversos utensílios.

Na oportunidade, os alunos vão aprender as diversas técnicas de preparação como higienização dos alimentos; do local de trabalho; cortes especiais; processos de cozimento e branqueamento; terrines, conservas e molhos frios. E, especialmente, a execução das receitas.

De acordo com o presidente do Sehal, Beto Moreira, ainda há uma vantagem adicional oferecida aos associados. “Aqui na casa, temos espaços para os estabelecimentos usarem para entrevistas com os seus candidatos. E também locação de salas para empresas que queiram fazer o processo seletivo”, explicou.

Outro curso

De 25 a 17 de março (segunda a quarta-feira), das 18h às 21h, o Sehal vai realizar o curso Comida Vegana. O tema visa a capacitação dos estabelecimentos para atender cardápios especiais e diferenciados para um público específico. “Recebemos ligações no Sindicato de pessoas procurando por lugares que tivessem esse tipo de atendimento. Seja por opção ou necessidade do cliente, trata-se de um nicho com grande potencial no mercado”, afirma Beto Moreira.

Outras Informações pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 56992255. As inscrições podem ser acessadas pelo www.sehal.com.br. A Prefeitura de Santo André também é parceira nas inscrições.

O Sehal fica localizado na Rua Laura, 214, Santo André.

Sobre o Sehal

Fundado em 12 de julho de 1943, o sindicato é uma entidade sem fins lucrativos e tem como objetivo apoiar os empresários reciclando conhecimento em várias áreas. É também considerado um dos sindicatos patronais mais atuantes do Brasil em razão das diversas conquistas e expansão no número de associados.