Sehal realiza primeira assembleia extraordinária para discutir pauta dos trabalhadores

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) vai realizar a primeira AGE (Assembleia Geral Extraordinária) com empresários do setor para discutir os principais itens da pauta reivindicados pelos representantes dos trabalhadores. O encontro será dia 22 de outubro na sede do sindicato patronal, às 10h, Rua Laura, 214, Vila Bastos, Santo André.

O objetivo da reunião é renovar as normas da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) para as empresas de São Bernardo, Diadema e Rio Grande da Serra que serão válidas por um ano. A data-base da categoria é 1º de outubro.

Durante o encontro, os empresários vão discutir e avaliar as reivindicações do Sindehot-SBC (Sindicato dos Empregados no Comércio de Hotéis e Similares de São Bernardo e Região).

O presidente do Sehal, Beto Moreira, reforça que se trata do início das negociações e que é muito importante a participação dos empresários.

“O que será discutido é fundamental para a gestão das empresas, portanto, o interesse é de todos. A decisão da assembleia é soberana. Ou seja, depois que a proposta estiver fechada, o acordo normativo terá que ser cumprido durante todo o período”, observou.

Entre os itens a serem discutidos estão piso salarial, jornada de trabalho, hora extra e outros. Também consta na pauta o Repis (Regime Especial de Piso Salarial) que prevê a aplicação de um piso diferenciado para a categoria.

A participação deve ser confirmada pele whatsapp (11) 9 5699-2255. Acesse www.sehal.com.br

Serviço:

Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Tema: Renovação da Convenção Coletiva de Trabalho com Sindehot-SBC

Data: 22 de outubro – terça-feira

Horário: 10h

Local: Sehal – Rua Laura, 214 – Vila Bastos, Santo André