Sehal realiza curso gratuito de comida vegana com sugestão de cardápio para a Páscoa

O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, vai realizar o curso Como incluir opções veganas no seu cardápio. O tema visa atender a necessidade de qualificação dos estabelecimentos, com cardápios diferenciados, para públicos específicos. A programação tem parceria com a Escola de Ouro de Santo André e Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego da cidade.

Durante a programação serão elaboradas e sugeridas receitas especiais para a Sexta Feira Santa e o feriado de Páscoa, datas celebradas pelos católicos.

As aulas serão realizadas durante três dias, de 25 a 27 de março (segunda a quarta-feira), das 18h às 21h, um total de nove horas. A capacitação inclui etapa teórica e prática. Além de gratuito, os insumos necessários são custeados pelo Sehal. A programação é desenvolvida nas instalações da sede, que contempla uma cozinha equipada com diversos utensílios.

Os tópicos do curso foram desenvolvidos para explorar o universo da comida vegana. Serão destacados os alimentos veganos bem como substituições e opções; as tendências do mercado vegano e a execução de receitas práticas com degustação.

“Trata-se de um nicho com grande potencial no mercado, seja por opção ou necessidade do cliente. Até recebemos ligações de pessoas procurando por lugares que tivessem esse tipo de atendimento.,”, afirma Beto Moreira, presidente do Sehal.

Outras informações pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. As inscrições podem ser acessadas pelo www.sehal.com.br. A Prefeitura de Santo André também é parceira nas inscrições.

O Sehal fica localizado na Rua Laura, 214, Santo André.