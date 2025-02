Sehal propõe unir forças e potencializar turismo no Grande ABC

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) promoveu, na manhã de quarta-feira (12), um encontro estratégico com os principais representantes do turismo regional. Realizada na sede do sindicato, a reunião teve como objetivo fortalecer e divulgar o segmento na Região, destacando as características de cada município e alinhando propostas com o poder público. As ideias visam, especialmente, impulsionar a área gastronômica.

Entre as principais propostas estão:

Festival Gastronômico Regional

Incentivo ao turismo esportivo

Fortalecimento do turismo religioso

Estímulo ao turismo de pesca

Criação de um guia gastronômico e de turismo regional

Próximos passos

O encontro marcou o início de um trabalho conjunto entre representantes do setor para transformar o Grande ABC em um destino turístico mais competitivo. “A partir das ideias discutidas, o próximo desafio será viabilizar as propostas e envolver os municípios na implementação. A reunião foi surpreendente e proveitosa”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

União para o desenvolvimento do turismo

Para o dirigente, a Região precisa ser vista além de sua característica fabril, industrial. “Temos que mostrar o que o ABC tem, deixar de exportar turistas, difundir nosso potencial. Aqui, conseguimos atender melhor ou à altura da Capital”, considerou Beto.

Propostas e desafios

Os participantes destacaram diferentes frentes para integrar as sete cidades.