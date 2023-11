Sehal participa do lançamento do Guia Turístico e Gastronômico de São Bernardo

O Guia Turístico e Gastronômico, criado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, contempla hotéis, bares e restaurantes da cidade. O Sehal, único representante legal do setor na Região, participou do lançamento oficial da publicação, que ocorreu na terça-feira, dia 28, na Casa de Visitantes, no Parque Caminhos do Mar, com a presença de autoridades e convidados.

O Caminhos do Mar faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, administrado pela Parquetur por meio de recente concessão do Governo do Estado de São Paulo.

O Guia contém 140 estabelecimentos de gastronomia entre bares e restaurantes em São Bernardo do Campo. Traz indicações de passeios diversos, centros culturais, trilhas em meio à Mata Atlântica e esportes náuticos, além de informações sobre a cidade, que está localizada a 21 km da capital paulista,

Para o presidente do Sehal, Beto Moreira, iniciativas que ajudem a fomentar o setor são bem vindas. “É importante mostrar que temos boa gastronomia local, com variedade de cardápio para todos os gostos. O turista e o morador local têm oferta variada, desde a culinária italiana, argentina, pizzarias, comida típica brasileira e nordestina, chinesa, japonesa, entre bares e hamburguerias, além de outros pratos. Sem contar a tradicional Rota do Peixe, no Riacho Grande”, explicou o dirigente.

Atratividades – O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, disse, durante o lançamento, que a ideia é fazer a campanha reversa. “Ou seja, atrair turistas vindos do interior e outros Estados. Normalmente, os moradores daqui seguem para diversos destinos como Socorro, Brotas, entre outros. Queremos trazer visitantes dessas e outras localidades pra cá e mostrar as nossas belezas naturais e outros atrativos”, ressaltou, na ocasião.

De acordo com o Diretor de Departamento de Turismo e Eventos da Prefeitura de São Bernardo, Fernando Bonísio, a ideia do lançamento do Guia Turístico e Gastronômico, inicialmente, é ser divulgado em cidades do interior e em localidades próximas a São Bernardo para incentivar o turista a conhecer as atrações da cidade.

Junto com o Guia foi lançado um vídeo institucional de um minuto, que mostra as diversas atrações. Com o mote, a Capital do Automóvel surpreende, a gravação remete às novidades como a tirolesa no Parque Estadual na Serra do Mar, as belezas naturais como a Represa Billings, a Mata Atlântica e o Estoril e a estrutura para esportes radicais como o Parque da Juventude. E, especialmente, a boa gastronomia na cidade, muito além do frango com polenta, conforme sugere a divulgação.

O pacote de atrações inclui ainda o Portal do Turismo dentro do site da Prefeitura de São Bernardo. “Lá é possível obter diversas informações sobre as atratividades e o guia completo com todas as sugestões a serem exploradas”, acrescentou Fernando Bonísio.

O secretário-adjunto de Coordenação Governamental do município, Fernando Longo, também participou da cerimônia oficial de lançamento.