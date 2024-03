Sehal participa do Feirão do Emprego da Prefeitura de Santo André

O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, vai participar do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva 2024, promovido pelo CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da Prefeitura de Santo André. O evento será realizado no Complexo Pedro Della Antônia, Rua São Pedro, 27, dia 26 de março, terça-feira, das 8h às 16h.

No local, o Sehal atenderá no Espaço Qualificação em uma estrutura com tenda. O objetivo da iniciativa é divulgar os cursos oferecidos pelo Sehal para o setor de hotelaria e gastronomia do ABC. No ano passado, o Sehal e Centro Público de Emprego estabeleceram uma parceria com o objetivo de atender a demanda por profissionais no mercado de trabalho.

“Queremos com essa participação apoiar as empresas e contribuir para a inserção de profissionais no mercado de trabalho. Há um gargalo na nossa atividade e os empresários têm grande dificuldade em encontrar mão de obra especializada. Somos referência nos cursos que oferecemos. E, além disso, os temas atendem as necessidades dos estabelecimentos. No caso de um restaurante, por exemplo, que precisa buscar a formação correta para garantir a qualidade no atendimento. As nossas aulas trazem conhecimento prático e teórico”, explica Beto Moreira, presidente do Sehal.

De acordo com a Prefeitura de Santo André, o Feirão do Emprego realizado em abril de 2023, teve a participação de 27 empresas e a oferta de três mil vagas de trabalho. O público total foi de 30.847 pessoas; foram realizados 3.018 atendimentos presenciais e registrados 27.829 acessos online na busca de vagas. Na página da Prefeitura foram 1.300 acessos.

Para saber mais no Sehal: (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. As inscrições podem ser acessadas pelo www.sehal.com.br

O Sehal fica localizado na Rua Laura, 214, Santo André.