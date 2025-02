Sehal participa de lançamento do Observatório do Turismo de Santo André

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) participou do lançamento do Observatório de Turismo de Santo André, na manhã desta quarta-feira (19), na sede do Sintragastroh (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de Gastronomia, Alimentos Preparados, Bebidas a Varejo e meios de Hospedagem de Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), no Bairro Jardim Santo André.,

O programa visa monitorar e divulgar os indicadores de desempenho do turismo de Santo André a fim de fornecer dados importantes para formulação de políticas públicas de incentivo ao turismo municipal.

“Considero uma iniciativa importante porque se trata de mais ação para alavancar o turismo na cidade e em toda a Região”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

O Observatório vai coletar e interpretar dados da economia do turismo na cidade com o objetivo de fornecer informações importantes para formulação de políticas públicas de incentivo ao turismo municipal.

Também presente ao evento, o presidente do COMTUR-Santo André (Conselho Municipal de Turismo), Paulo Tinoco, disse que é de suma importância ter dados para planejar ações futuras. Ele também é secretário geral da Aethal (braço social do Sehal) e conselheiro do Sehal.

“Essa interação do poder público com iniciativa privada e outras instituições é fundamental. Como disse o próprio prefeito (Gilvan) é preciso estar junto dos empresários porque são eles quem sabem o que acontece no dia a dia. Afinal, somos nós que estamos com a barriga no balcão, quem lidamos com o cliente, sabemos o que vende e as dificuldades. Portanto, precisamos de dados concretos e fidedignos para seguir em frente”, esclareceu Paulo Tinoco.

O COMTUR é uma das entidades parceiras no projeto.