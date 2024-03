Sehal participa com qualificação no Feirão do Emprego da Prefeitura de Santo André

O Sehal, único representante do setor de gastronomia e hotelaria no ABC, participou do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva 2024, promovido pelo CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da Prefeitura de Santo André, nesta terça-feira (26), das 8h às 16h. O evento ocorreu no Complexo Pedro Della Antônia.

No local, foram oferecidas 4 mil vagas de emprego para diversas funções, sendo 600 disponibilizadas pela internet, que ficarão online até o dia 30 de abril pelo acesse.santoandre.br/Feirao. Participaram um total de 72 empresas, sendo 41 presencialmente, além do CPETR e 30 virtuais, que fizeram a captação de currículos de candidatos que buscam uma inserção do mercado de trabalho.

Pela primeira vez no evento, o Sehal atendeu no Espaço Qualificação, com a oferta de diversos cursos gratuitos para as áreas de gastronomia e hotelaria.

“A estrutura no local ficou muito boa e bem planejada. É uma ótima oportunidade para quem está buscando emprego e consegue encontrar em um único local diversas empresas. Mas é também uma chance para aqueles que precisam de capacitação para se diferenciar no mercado de trabalho. Temos uma vasta grade de cursos à disposição. E, com certeza, o candidato preparado tem mais condições de disputar a concorrência”, explicou Beto Moreira, presidente do Sehal.

Parceria – Os cursos estão sendo realizados em parceria com a Escola de Ouro de Santo André e o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da Prefeitura.

“Quero destacar essa importante parceria, que é necessária para o setor de gastronomia e que vem crescendo na cidade. Santo André está se consolidando como polo gastronômico na Região, portanto, precisa de mão de obra e, especialmente, qualificada”, afirmou Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Santo André.

No segundo semestre do ano passado, o Sehal formou 86 pessoas entre os cursos de pizzaiolo, comida de boteco, hambúrguer gourmet e de ceviche. Neste semestre já realizou o de Saladeira(o), está em andamento o de Comida Vegana e na semana seguinte ocorre o de Qualidade no Atendimento.

Vaga – Desempregada desde o início do ano, Débora Souza Santos, tem experiência de 10 anos como atendente de pizzaria, além de outras práticas em estabelecimentos do setor. “Preciso do emprego, por isso, trouxe o meu currículo para buscar uma colocação, mesmo que não seja nessa área. Estou me colocando à disposição para outras funções também”, explicou.

Débora disse que, de qualquer forma, pretende buscar qualificação e se interessa por cursos gratuitos. No local, o Sehal disponibilizou um QRcode para os candidatos fazerem inscrição para diversos cursos. Há também a possibilidade de fazer contato pelo whatsapp. Entre os diversos cursos a serem desenvolvidos neste ano pelo Sehal, estão os de garçom e garçonete, básico de pizzaiolo, chapeiro, gestão para restaurantes, barista, barman, crepes e panquecas, CIPA e outros.

Outras informações e inscrições pelo (11) 4994-2866 ou pelo whatsapp (11) 9 5699-2255. As inscrições podem ser acessadas pelo www.sehal.com.br

O Sehal fica localizado na Rua Laura, 214, Santo André.